Шарапова угодила в новый скандал

Не успела Мария Шарапова оправиться от скандала с допингом, как ей грозят новые неприятности. Агент российской теннисистки получил строгий выговор от главы Женской теннисной ассоциации (WTA) за резкие высказывания в адрес Агнешки Радваньской и Каролин Возняцки.

Глава WTA Стив Саймон подчеркнул, что со скандальным инцидентом разбираются в закрытом режиме. "Мы занимаемся этим вопросом в закрытом режиме. Считаю инцидент исчерпанным", – цитирует его Daily Mail.



22 апреля Айзенбад ответил на критику Радваньской и Возняцки в адрес его клиентки Шараповой, назвав их теннисистками "второго эшелона". В WTA посчитали, что этим агент россиянки нарушил этические нормы поведения ассоциации.

Как подчеркивает издание, именно с помощью Айзенбада Шарапова стала одной из самых успешных теннисисток мира. Однако теперь россиянка рискует остаться без агента.

Напомним, ранее Шарапова, которую в начале прошлого года уличили в употреблении допинга, пожаловалась на травлю со стороны коллег. "Когда в деле оставались неясные моменты, меня могли судить. Теперь, когда я отбыла наказание, назначенное независимым Спортивным арбитражным судом, я говорю "стоп", – заявила теннисистка.

Times Magazine Cover out tomorrow in the Times UK ���� Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Апр 14 2017 в 6:25 PDT

По ее словам, несправедливо высказывать критику по поводу употребления допинга после того, как этот инцидент был исчерпан. Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на два года за употребление мельдония. Позднее срок наказания теннисистки сократили до 15 месяцев.

Picture from last weeks Times Magazine UK by @bjorniooss Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Апр 24 2017 в 9:29 PDT

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на два года за употребление мельдония. Позднее срок наказания теннисистки сократили до 15 месяцев.

