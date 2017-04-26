Шарапова победила в первом матче после допинг-скандала

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации. Спортсменка победила Роберту Винчи из Италии со счетом 7:5, 6:3 в рамках турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Германии.

Напомним, ранее Мария Шарапова была дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата. Спортсменка не принимала участие в профессиональных соревнованиях более года.