Шарапова победила в первом матче после допинг-скандала

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации. Спортсменка победила Роберту Винчи из Италии со счетом 7:5, 6:3 в рамках турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Германии.
Напомним, ранее Мария Шарапова была дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата. Спортсменка не принимала участие в профессиональных соревнованиях более года.
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