Шарапова одержала вторую подряд победу после дисквалификации

Известная российская теннисистка Мария Шарапова обыграла соотечественница Екатерину Макарову в рамках турнира Женской теннисной ассоциации в Германии. Матч завершился со счетом 7:5, 6:1, передает Lenta.ru.
Напомним, днем ранее Шарапова одержала первую победу после дисквалификации. Как писали Dni.Ru, спортсменка выиграла у Роберты Винчи из Италии со счетом 7:5, 6:3.
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