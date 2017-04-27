Шарапова одержала вторую подряд победу после дисквалификации

Известная российская теннисистка Мария Шарапова обыграла соотечественница Екатерину Макарову в рамках турнира Женской теннисной ассоциации в Германии. Матч завершился со счетом 7:5, 6:1, передает Lenta.ru.

Напомним, днем ранее Шарапова одержала первую победу после дисквалификации. Как писали Dni.Ru, спортсменка выиграла у Роберты Винчи из Италии со счетом 7:5, 6:3.