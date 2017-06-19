Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
По мнению Йозефа Блаттера, Юлию Степанову нельзя допускать до спортивных соревнований лишь потому, что она информатор. "Она хотела поехать на Олимпиаду, и теперь все говорят, что это позор, что ее не допустили, так как она информатор. Скоро им разрешат участвовать в чем угодно", – цитирует бывшего главу ФИФА The Guardian.
"Но если вы информатор, это неправильно", – подчеркнул экс-президент футбольной организации. Он раскритиковал действия Юлии Степановой, сравнив ее поступок с поведением ябеды.
"Если в школе кто-то был информатором у учителя, то тогда..." – отметил Блаттер. Он подтвердил, что до сих пор придерживается подобной позиции.
Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что бегунья Юлия Степанова пропустит зимний чемпионат Европы по легкой атлетике в Белграде. Спортсменка не справилась с отборочным нормативом.
Иуда российской лёгкой атлетики Степанова не прошла квалификацию на зимний Чемпионат Европы.— Яковлева Наталья (@master1152011) 26 февраля 2017 г.
Пока училась стучать,разучилась бегать... pic.twitter.com/Xh5HGwhydA
Позднее, в марте Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы работы с информаторами. По замыслу WADA, проект Speak Up! поможет агентству более эффективно выявлять спортсменов, употребляющих запрещенные вещества. Аналитики организации подчеркнули, что стукачи играют незаменимую роль в борьбе с нечестными атлетами.
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