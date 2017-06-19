Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) российскую спортсменку Юлию Степанову. Экс-глава организации сравнил ее со школьной ябедой.

По мнению Йозефа Блаттера, Юлию Степанову нельзя допускать до спортивных соревнований лишь потому, что она информатор. "Она хотела поехать на Олимпиаду, и теперь все говорят, что это позор, что ее не допустили, так как она информатор. Скоро им разрешат участвовать в чем угодно", – цитирует бывшего главу ФИФА The Guardian.

"Но если вы информатор, это неправильно", – подчеркнул экс-президент футбольной организации. Он раскритиковал действия Юлии Степановой, сравнив ее поступок с поведением ябеды.

"Если в школе кто-то был информатором у учителя, то тогда..." – отметил Блаттер. Он подтвердил, что до сих пор придерживается подобной позиции.

Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что бегунья Юлия Степанова пропустит зимний чемпионат Европы по легкой атлетике в Белграде. Спортсменка не справилась с отборочным нормативом.

Иуда российской лёгкой атлетики Степанова не прошла квалификацию на зимний Чемпионат Европы.

Пока училась стучать,разучилась бегать... pic.twitter.com/Xh5HGwhydA — Яковлева Наталья (@master1152011) 26 февраля 2017 г.

Позднее, в марте Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы работы с информаторами. По замыслу WADA, проект Speak Up! поможет агентству более эффективно выявлять спортсменов, употребляющих запрещенные вещества. Аналитики организации подчеркнули, что стукачи играют незаменимую роль в борьбе с нечестными атлетами.