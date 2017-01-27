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Спорт

Предателям Степановым назначили зарплату в 600 тысяч

Юлия и Виталий Степановы. Фото: кадр CBS News
Хакерская группировка Fancy Bear опубликовала секретный контракт, который заключил Международный олимпийский комитет (МОК) с главным информатором по делу о допинге Виталием Степановым. В документе уточняется, что он будет консультировать ведомство за ежемесячный гонорар.
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Согласно условиям контракта, Степанов будет помогать МОК в создании независимого органа по допинг-тестированию, участвовать в разработке программы поощрения информаторов и работе с системой перепроверки проб. Бывшему сотруднику Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обещано десять тысяч долларов ежемесячно, или 600 тысяч рублей, пишет Life.ru.

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Трудиться информатор WADA будет десять дней по восемь часов, документ предусматривает возможность работать удаленно. Контракт действует до 31 декабря 2018 года. Любая из сторон может разорвать его, за месяц уведомив партнера о своем намерении.

Со стороны МОК соглашение подписали генеральный директор Кристоф де Кеппер и медицинский директор Ричард Баджетт. Ведомство возьмет на себя расходы на перемещение, питание и проживание Степанова во время командировок. Социальный пакет экс-работник РУСАДА не получит, поскольку будет числиться вне штата. 

Напомним, что результатом расследования WADA стали масштабные санкции в отношении россиян. Более 200 спортсменов нашей сборной были отстранены от участия в Олимпиаде в Рио. Этому способствовали супруги Юлия и Виталий Степановы, известные теперь как главные информаторы WADA. В разгар допингового скандала бегунья и ее муж уехали в США.

Автор: Светлана Сидорчук27 января 2017, 10:55

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