Предательница Степанова пролетела мимо чемпионата Европы

Бегунья Юлия Степанова, чье имя прогремело на весь мир благодаря работе на WADA в качестве информатора, не попадет на зимний чемпионат Европы по легкой атлетике в Белграде. Спортсменка не справилась с отборочным нормативом.

Для того чтобы принять участие в чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует 3 марта в Белграде, спортсменам необходимо было в период с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года выполнить отборочные нормативы. Дистанцию в 800 метров следовало преодолеть хотя бы за две минуты и четыре секунды, а 400 метров – меньше чем за 54 секунды.

Юлия Степанова, которая могла выступить в качестве нейтральной спортсменки, за все это время так и не продемонстрировала удовлетворительный результат, передает ТАСС. Ее лучшие показатели – две минуты и пять секунд для дистанции в 800 метров и 57,18 секунды для 400 метров. Принять участие в ЧЕ-2017 бегунья не сможет.

Карьеру в качестве нейтральной спортсменки Степанова начала в июле 2016 года. На чемпионате Европы в Амстердаме она получила травму во время квалификационного забега и финишировала с огромным отставанием от соперниц. Позже Международный олимпийский комитет не допустил ее до участия в Олимпиаде в Рио.

Куда заметнее оказалась роль Степановой в гонениях на российских атлетов, поэтому за ней прочно закрепился имидж предательницы. В декабре 2014 года бегунья и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD. В ленте утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимают допинг. Степановы нужны были для подтверждения этих бездоказательных обвинений.

Степанова не смогла выполнить отборочный норматив на дистанциях 400 и 800 на зимний ЧЕ в Белграде. Бегать гораздо труднее, чем лгать. — Голос Мордора (@spacelordrock) 26 февраля 2017 г.

Фильм стал поводом для проверки со стороны независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Ее работа привела к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики и недопуску наших соотечественников к участию в Играх-2016. Уже после того как информационная кампания навязала образ российских атлетов как спортсменов, принимающих допинг, а Олимпиада завершилась, в WADA признали, что доказательств для выдвижения столь серьезных обвинений было недостаточно.