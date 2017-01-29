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Предательница Степанова боится возвращаться в Россию

Юлия Степанова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Бегунья Юлия Степанова, ставшая информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказала, что не хочет возвращаться в Россию. По ее словам, она чувствует себя в безопасности, находясь вдали от родины.
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Предательница Степанова заявила, что ей нравится выступать под нейтральным флагом. По ее словам, еще несколько лет назад она готова была находиться в составе российской сборной, но теперь изменила свое мнение.

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Спортсменка считает, что в России не хотят, чтобы она возвращалась. Степанова выразила надежду, что настроения людей со временем изменятся. "Надеюсь, они поймут, что я хотела помочь спортсменам. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло", – заявила она, пытаясь оправдать свое сотрудничество с WADA.

Степанова уверена, что некоторые спортсмены благодарны ей, но многие – ненавидят. Судя по словам спортсменки, она боится возвращаться в Россию после предательства. "Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России", – цитирует ее Associated Press.

Напомним, показания предательницы Степановой легли в основу обвинений WADA в том, что в России существует система по употреблению допинга среди спортсменов. В результате скандала от участия в соревнованиях были отстранены десятки россиян.

Как писали Dni.Ru, в разгар допингового скандала Степанова и ее муж, также информатор WADA, уехали в США. Супруг спортсменки согласился давать консультации за 600 тысяч рублей в месяц.

Автор: Евгений Мышко29 января 2017, 11:19

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