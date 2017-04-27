Шарапова назвала беременность Уильямс лучшим подарком

Российская спортсменка Мария Шарапова, победившая в первом после дисквалификации турнире Женской теннисной ассоциации в Германии, прокомментировала новость о беременности американки Серены Уильямс. Экс-первая ракетка мира рада за коллегу.

Об интересном положении Серены Уильямс, с которой за время карьеры она провела 21 встречу, Мария Шарапова высказалась весьма тепло. Теннисистка отметила, что коллега из США подошла к новому рубежу.

"Я думаю, это один из самых лучших подарков, который женщина может получить в жизни", – цитирует спортсменку официальный сайт WTA. "Это благословение, прекрасная глава в ее жизни", – добавила россиянка.

Шарапова прокомментировала и свою дисквалификацию. По ее словам, об обиде и злости речи нет, ведь она знала, что вернется в спорт. О слухах относительно допинга теннисистка высказалась так: "Я отвечаю только за свои слова и поступки".

Напомним, что Мария Шарапова была на 15 месяцев отстранена от соревнований за употребление запрещенного препарата. Как писали Dni.Ru, 26 апреля на турнире в Штутгарте она обыграла итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3.

Ранее возвращение россиянки на корт прокомментировал экс-первая ракетка мира Борис Беккер. По его словам, Шарапова не располагает к себе. "Я надеюсь, она будет более приветливой и дружелюбной по отношению к другим теннисисткам. У нее есть время стать лучше в личностном плане", – заявил немец.