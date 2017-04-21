Беккер недоволен Шараповой в раздевалке

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал скорое возвращение на корт российской теннисистки Марии Шараповой. Немец назвал ее поведение недружелюбным.

Борис Беккер считает, что Мария Шарапова имеет право участвовать в крупных турнирах. По его словам, любой человек заслуживает второго шанса, однако российская спортсменка не располагает к себе.

"Марии стоит поучиться на своих ошибках. Не секрет, что она одна из самых непопулярных игроков в раздевалке. У многих теннисисток сложилось мнение о ней", – цитирует Беккера The Telegraph.

Немец выразил надежду на положительные изменения в поведении нашей соотечественницы. "Я надеюсь, что она будет более приветливой и дружелюбной по отношению к другим теннисисткам. У нее есть время стать лучше в личностном плане", – заявил Беккер. Впрочем, он признал, что Мария давно стала суперзвездой в своем деле.

Недавно россиянка пожаловалась на критику со стороны коллег. Спортсменку, отбывшую наказание за употребление мельдония, буквально затравили. Теннисистка уверена, что это несправедливо.

Напомним, что Шарапова была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на два года за употребление мельдония. Позже срок наказания сократили до 15 месяцев.

Мария Шарапова – пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема и экс-первая ракетка мира среди женщин. Она сможет участвовать в соревнованиях с 26 апреля 2017 года.