Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко
Продюсер считает, что цены в детской школе фигурного катания Плющенко соответствуют стоимости аналогичных услуг у других преподавателей. При этом она уверена, что ее муж никого не обязан обучать бесплатно, кроме талантливых детей, для которых есть гранты.
"150 тысяч рублей – это за 68 занятий в месяц. Это по две тысячи за занятие. Я плачу репетиторам своих детей по две тысячи за занятия. За 3,5 тысячи рублей занимается фитнесом средний сын. Старший сын играет в гольф – три тысячи мы платим тренеру по гольфу", – цитирует Рудковскую Life.ru. "Это дорого, или он должен бесплатно обучать?" – добавила она.
В свою очередь, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что 150 тысяч в месяц – это большие деньги. Она призналась, что зарабатывает меньше этой суммы. По словам Тарасовой, это слишком большие деньги. Отметим, что в школе Евгения Плющенко также есть программы за 90 и 60 тысяч в месяц.
"Я работала за рубежом, знаю, какая у меня ставка американская, европейская, но это у меня. Я в Москве в такой школе не работала, всегда на государственной службе", – говорит заслуженный тренер по фигурному катанию. "Поэтому не знаю у нас в стране расценок. Но мне кажется, что 150 тысяч – это большие деньги. Я зарабатываю меньше", – заявляет Тарасова.
При этом она добавила, что пока не готова считать Плющенко тренером. "У него хорошая база… Хочется, чтобы он стал хорошим тренером. Но тренером еще нужно стать", – отметила Татьяна Анатольевна.
Новая фотография ведущей "Дома-2" вызвала недоумение у фанатов
Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова произвел настоящий фурор
Она считает, что фигурист никого не обязан обучать бесплатно
Левый глаз "Мисс Романья-2007" до сих пор забинтован