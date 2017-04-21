Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко

Супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, открывшего школу фигурного катания, Яна Рудковская встала на его защиту, объяснив огромные цены за занятия в ней. Она заявила, что уроки там стоят дешевле индивидуальных занятий с фитнес-тренером.

Продюсер считает, что цены в детской школе фигурного катания Плющенко соответствуют стоимости аналогичных услуг у других преподавателей. При этом она уверена, что ее муж никого не обязан обучать бесплатно, кроме талантливых детей, для которых есть гранты.

"150 тысяч рублей – это за 68 занятий в месяц. Это по две тысячи за занятие. Я плачу репетиторам своих детей по две тысячи за занятия. За 3,5 тысячи рублей занимается фитнесом средний сын. Старший сын играет в гольф – три тысячи мы платим тренеру по гольфу", – цитирует Рудковскую Life.ru. "Это дорого, или он должен бесплатно обучать?" – добавила она.

В свою очередь, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что 150 тысяч в месяц – это большие деньги. Она призналась, что зарабатывает меньше этой суммы. По словам Тарасовой, это слишком большие деньги. Отметим, что в школе Евгения Плющенко также есть программы за 90 и 60 тысяч в месяц.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Фев 20 2017 в 11:38 PST

"Я работала за рубежом, знаю, какая у меня ставка американская, европейская, но это у меня. Я в Москве в такой школе не работала, всегда на государственной службе", – говорит заслуженный тренер по фигурному катанию. "Поэтому не знаю у нас в стране расценок. Но мне кажется, что 150 тысяч – это большие деньги. Я зарабатываю меньше", – заявляет Тарасова.

При этом она добавила, что пока не готова считать Плющенко тренером. "У него хорошая база… Хочется, чтобы он стал хорошим тренером. Но тренером еще нужно стать", – отметила Татьяна Анатольевна.