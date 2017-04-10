Плющенко объяснил уход из спорта

Фигурист больше не может соревноваться с молодежью. К тому же у 34-летнего спортсмена появились другие интересы.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему решился закончить карьеру в фигурном катании: "Я достаточно долго катался, прошел четыре Олимпиады и ни о чем не жалею. Нет больше того спортивного голода, который был в 2002-м, 2006-м, 2010-м и даже в 2014-м. Сейчас нет смысла тягаться с молодыми спортсменами: их техника ушла далеко вперед, иностранцы прыгают уже по пять четверных прыжков. А у меня 15 операций было".

"Пришло время двигаться в другом направлении, – продолжает Евгений. – Но мне нравится, что я в хорошей физической форме и могу своим ученикам показывать тройные прыжки. Я надеюсь, что в форме буду долго".

Плющенко обещает, что поклонники все-таки смогут его иногда видеть: "Я продолжу участвовать в шоу, выступать в своих ледовых спектаклях, придумывать новые проекты. Но график поездок будет составляться таким образом, чтобы большую часть времени я проводил в Москве, в своей академии".

Среди его учениц – Аделина Сотникова. "Она хочет вернуться в спорт, и мы недавно приступили к тренировкам. Ей всего 20 лет, и я считаю, что она может выступить еще на нескольких Олимпиадах. Посмотрим, чего удастся добиться вместе", – цитирует фигуриста журнал Hello!