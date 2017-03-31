У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко
Неожиданное сообщение Евгения Плющенко о том, что он решил оставить большой спорт, произвело эффект разорвавшейся бомбы. СМИ немедленно раздули шумиху из этого объявления и обзвонили множество знаменитостей, чтобы взять у них комментарий относительно этой ситуации. Репортеры не забыли набрать и супруге Плющенко, продюсеру Яны Рудковской. Из-за того, что журналисты буквально атаковали ее, у блондинки в итоге сдали нервы.
"Я не комментирую Евгения Плющенко, потому что я не его пресс-секретарь, если у вас есть вопросы, то приходите на его пресс-конференцию пятого числа. Вы 155-й человек, который мне позвонил, и у меня нет уже ни сил, ни нервов на эти вопросы отвечать. Никаких двух слов", – цитирует эмоциональную Яну Рудковскую Life.ru.
Напомним, о своем решении Евгений Плющенко заявил в интервью каналу "Матч ТВ". Если он и отправится на Игры в Корею, то уже не как фигурист, а как наставник. "Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду", – сообщил Плющенко.
Евгений ведет тренерскую деятельность и параллельно участвует в показательных выступлениях. Примечательно, что прославленный тренер Татьяна Тарасова не считает Плющенко коллегой. "Плющенко – счастливый человек, который будет искать себя в этом направлении, но своим коллегой я его пока назвать не могу. Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду", – заявила Татьяна Тарасова.
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