У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко

У супруги прославленного фигуриста Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской сдали нервы после того, как муж объявил об уходе из большого спорта. Яна эмоционально попросила не спрашивать ее комментариев относительно решения ее мужа.

Неожиданное сообщение Евгения Плющенко о том, что он решил оставить большой спорт, произвело эффект разорвавшейся бомбы. СМИ немедленно раздули шумиху из этого объявления и обзвонили множество знаменитостей, чтобы взять у них комментарий относительно этой ситуации. Репортеры не забыли набрать и супруге Плющенко, продюсеру Яны Рудковской. Из-за того, что журналисты буквально атаковали ее, у блондинки в итоге сдали нервы.

"Я не комментирую Евгения Плющенко, потому что я не его пресс-секретарь, если у вас есть вопросы, то приходите на его пресс-конференцию пятого числа. Вы 155-й человек, который мне позвонил, и у меня нет уже ни сил, ни нервов на эти вопросы отвечать. Никаких двух слов", – цитирует эмоциональную Яну Рудковскую Life.ru.

Напомним, о своем решении Евгений Плющенко заявил в интервью каналу "Матч ТВ". Если он и отправится на Игры в Корею, то уже не как фигурист, а как наставник. "Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду", – сообщил Плющенко.

Евгений ведет тренерскую деятельность и параллельно участвует в показательных выступлениях. Примечательно, что прославленный тренер Татьяна Тарасова не считает Плющенко коллегой. "Плющенко – счастливый человек, который будет искать себя в этом направлении, но своим коллегой я его пока назвать не могу. Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду", – заявила Татьяна Тарасова.

