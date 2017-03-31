Тарасова привела себя в пример Плющенко

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что пока не может назвать объявившего о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко коллегой. Но она выразила убежденность в том, что однажды это случится.

Для того, чтобы назвать Плющенко коллегой, должно пройти какое-то время, считает Тарасова. В пример фигуристу она привела себя.

"Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду. Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы", – цитирует дочь прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова ТАСС. Татьяна Анатольевна выразила уверенность в том, что у Плющенко "все получится" и пожелала удачи на новом поприще.

"У него есть своя школа фигурного катания, и он наверняка будет работать очень серьезно", – говорит Тарасова. Также она отметила, что у Плющенко на протяжении многих лет карьеры был прекрасный тренер – Алексей Мишин, и опыт работы с ним поможет ему добиться успехов в новой роли.

Будни чемпионов. Рентген колена Евгения Плющенко. pic.twitter.com/OL8ZSrKQ0n — Александр Сорокин (@kicevotoh) 20 января 2017 г.

Тарасова призналась, что ее вовсе не удивило заявление фигуриста о завершении карьеры. "В борьбе с Алексеем Ягудиным он развивал одиночное мужское фигурное катание, но после травмы стало понятно, что мы его потеряем", – прокомментировала она.

Как писали Dni.ru, 31 марта 34-летний российский фигурист Евгений Плющенко заявил о завершении карьеры. Он больше не намерен выходить на лед в качестве спортсмена. Спортсмен планирует открыть свою академию и работать в качестве тренера.

Напомним, одной из основных причин для завершения карьеры Плющенко назвал проблемы со здоровьем. Фигурист считает, что не сможет соперничать с молодыми спортсменами.