Тарасова привела себя в пример Плющенко
Для того, чтобы назвать Плющенко коллегой, должно пройти какое-то время, считает Тарасова. В пример фигуристу она привела себя.
"Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду. Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы", – цитирует дочь прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова ТАСС. Татьяна Анатольевна выразила уверенность в том, что у Плющенко "все получится" и пожелала удачи на новом поприще.
"У него есть своя школа фигурного катания, и он наверняка будет работать очень серьезно", – говорит Тарасова. Также она отметила, что у Плющенко на протяжении многих лет карьеры был прекрасный тренер – Алексей Мишин, и опыт работы с ним поможет ему добиться успехов в новой роли.
Будни чемпионов. Рентген колена Евгения Плющенко. pic.twitter.com/OL8ZSrKQ0n— Александр Сорокин (@kicevotoh) 20 января 2017 г.
Тарасова призналась, что ее вовсе не удивило заявление фигуриста о завершении карьеры. "В борьбе с Алексеем Ягудиным он развивал одиночное мужское фигурное катание, но после травмы стало понятно, что мы его потеряем", – прокомментировала она.
Как писали Dni.ru, 31 марта 34-летний российский фигурист Евгений Плющенко заявил о завершении карьеры. Он больше не намерен выходить на лед в качестве спортсмена. Спортсмен планирует открыть свою академию и работать в качестве тренера.
Первое Олимпийское золото было аж 11 лет назад ... это были незабываемые минуты ... #Repost @evgeniplushenko.photography ・・・ 11 years ago today, you became an Olympic champion for the first time, Evgeni! ❤�� Much has been achieved since then, unbelievable amounts of titles and medals, and words cannot describe the pride I feel when I look at you. You are one of a kind. One in a million! Never stop creating, skating, even if in competition, or for yourself and for us, because this world is immensly lucky and honoured to have you. You are our pride! The greatest champion, always you! The most beautiful and the most special human being, athlete and artist! #евгенийплющенко #плющенко #evgeniplushenko #plushenko #figureskater #love #life #young #beautiful #skating #scorpio #passion #creation #style #athlete #gorgeous #yurionice #viktornikiforov #beauty #artist #olympicchampion #sports #russia #ballet #dance
Напомним, одной из основных причин для завершения карьеры Плющенко назвал проблемы со здоровьем. Фигурист считает, что не сможет соперничать с молодыми спортсменами.
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