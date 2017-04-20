Плющенко шокировал заоблачными ценами в своей школе
В Академии разработаны три системы подготовки юных фигуристов, передает Lenta.ru. Минимальная программа для будущих спортсменов включает три часа групповых занятий на льду, один час хореографических упражнений и три часа общей физической подготовки (ОФП) в неделю. Стоимость программы – 60 тысяч рублей в месяц.
В рамках курса средней программы подготовки дети получат четыре часа на льду, два часа хореографии и четыре часа ОФП в неделю. За месяц тренировок родителям юных спортсменов придется заплатить 90 тысяч рублей.
Максимальная программа подготовки "для спортсменов" предполагает 12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа ОФП еженедельно. Стоимость такой программы – 150 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что Евгений Плющенко допускает возможность индивидуальных занятий – они обойдутся детям в 60 тысяч рублей за час тренировок.
Также в Академии "Ангелы Плющенко" существует система поощрения одаренных спортсменов. На любом этапе подготовке Евгений Плющенко может перевести своего подопечного в специальную группу, которая будет заниматься фигурным катанием бесплатно.
@lentaruofficial Ну и аппетиты у этого Плющенко!Тарасова дешевле берет,а чемпионов у неё не в пример одинокому экс-катальщику,ручками загребальщику!— Филюлька (@jv_vh6) 20 апреля 2017 г.
Пользователи социальных сетей раскритиковали чрезмерно высокие цены на занятия в Академии. Они отметили, что в Соединенных Штатах услуги профессионального тренера стоят примерно четыре тысячи рублей в час.
Евгений Плющенко проводит экскурсию по территории своей Академии) #ангелыплющенко @angelsofplushenko @EvgeniPlushenko pic.twitter.com/ocIBovlVFs— Ирина (@anais167) 16 апреля 2017 г.
"За такие деньги в школе могут учиться только дети обеспеченных родителей", – написал один из пользователей Сети. "Наверное, 80% потенциальных учеников просто не попадут из-за ценника к прославленному фигуристу, вне зависимости от того, талантливый он или нет", – считает он.
Малышковая группа осваивает тренажер для развития вестибулярного аппарата Академия @plushenkoofficial https://t.co/rXCkxYhF3n pic.twitter.com/Z13yl1sobm— PlushenkoNewsRus (@PlushenkoNewsRu) 18 апреля 2017 г.
"Конкретно его плющит((" – отметили в комментариях. "Ничего не лопнет?" – удивляется стоимостью услуг пользователь Сети. Однако многие встали на защиту Евгения Плющенко, пояснив, что "его школа – его цены".
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