Плющенко шокировал заоблачными ценами в своей школе

Знаменитый российский спортсмен Евгений Плющенко поразил жителей страны заоблачными ценами на обучение в Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Занятия в его спортивной школе обойдутся как минимум в 60 тысяч рублей ежемесячно.

В Академии разработаны три системы подготовки юных фигуристов, передает Lenta.ru. Минимальная программа для будущих спортсменов включает три часа групповых занятий на льду, один час хореографических упражнений и три часа общей физической подготовки (ОФП) в неделю. Стоимость программы – 60 тысяч рублей в месяц.

В рамках курса средней программы подготовки дети получат четыре часа на льду, два часа хореографии и четыре часа ОФП в неделю. За месяц тренировок родителям юных спортсменов придется заплатить 90 тысяч рублей.

Максимальная программа подготовки "для спортсменов" предполагает 12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа ОФП еженедельно. Стоимость такой программы – 150 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что Евгений Плющенко допускает возможность индивидуальных занятий – они обойдутся детям в 60 тысяч рублей за час тренировок.

Также в Академии "Ангелы Плющенко" существует система поощрения одаренных спортсменов. На любом этапе подготовке Евгений Плющенко может перевести своего подопечного в специальную группу, которая будет заниматься фигурным катанием бесплатно.

@lentaruofficial Ну и аппетиты у этого Плющенко!Тарасова дешевле берет,а чемпионов у неё не в пример одинокому экс-катальщику,ручками загребальщику! — Филюлька (@jv_vh6) 20 апреля 2017 г.

Пользователи социальных сетей раскритиковали чрезмерно высокие цены на занятия в Академии. Они отметили, что в Соединенных Штатах услуги профессионального тренера стоят примерно четыре тысячи рублей в час.

"За такие деньги в школе могут учиться только дети обеспеченных родителей", – написал один из пользователей Сети. "Наверное, 80% потенциальных учеников просто не попадут из-за ценника к прославленному фигуристу, вне зависимости от того, талантливый он или нет", – считает он.

Малышковая группа осваивает тренажер для развития вестибулярного аппарата Академия @plushenkoofficial https://t.co/rXCkxYhF3n pic.twitter.com/Z13yl1sobm — PlushenkoNewsRus (@PlushenkoNewsRu) 18 апреля 2017 г.

"Конкретно его плющит((" – отметили в комментариях. "Ничего не лопнет?" – удивляется стоимостью услуг пользователь Сети. Однако многие встали на защиту Евгения Плющенко, пояснив, что "его школа – его цены".