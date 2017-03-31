Плющенко попрощался в прямом эфире
О своем решении Евгений Плющенко заявил в интервью каналу "Матч ТВ". Если он и отправится на Игры в Корею, то уже не как фигурист, а как наставник. "Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду", – сообщил Плющенко.
Евгений ведет тренерскую деятельность и параллельно участвует в показательных выступлениях. "Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчхан", – добавил он.
Невзирая на проблемы со здоровьем и перенесенные операции, чемпион чувствует себя "на пятерочку". "Я не могу всю жизнь болеть. У меня есть хорошие врачи, которые восстановили меня. Сейчас я чувствую себя великолепно: занимаюсь футболом, играю в хоккей, гольф, выступаю по всему миру", – пояснил Плющенко.
Выяснилось, что проститься со спортом он решил еще год назад, после операции на шейном отделе. "Подумал, что уже достаточно. Какую-то лепту я внес в катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим," – заключил фигурист.
Напомним, что Евгений Плющенко не участвовал в турнирах после Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где он выступил, несмотря на серьезную травму. В апреле 2015-го спортсмен объявил о возобновлении карьеры, но пропустил весь сезон из-за обострившейся в сентябре травмы спины. Нынешний сезон также прошел без Плющенко.
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