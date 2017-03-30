Бузова раскорячилась перед Плющенко

Ольга Бузова не удержалась на ногах на льду. Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" буквально раскорячилась перед прославленным фигуристом Евгением Плющенко.

Ольга Бузова везде успевает. Она не только снимается для телепроекта "Дом-2" и рекламы, записывает песни, дает интервью, участвует в различных фотосессиях, но и старается уделять внимание тем проектам, которые не приносят ей прибыли. В частности, Ольга поучаствовала в благотворительном мастер-классе двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

Как стало известно из открытых источниках, телеведущая стала куратором конкурса "Краски жизни", организованного Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с департаментами образования и культуры. В рамках этого мероприятия Бузова и вышла на лед вместе с прославленным российским фигуристом Евгением Плющенко в его академии.

В Сети немедленно появилась короткая видеозапись ледовых опытов Бузовой. Облаченная во все черное Ольга неуверенно двигается следом за держащим ее за руку Евгением. Плющенко легко показывает различные элементы (к примеру, поднимает ногу, присаживается в "пистолетик"), однако не всем удается повторить их с тем же изяществом. Так, в какой-то момент Бузова потеряла равновесие и села на полушпагат. Хорошо, что в этот момент Плющенко держал ее за руку, и ведущей удалось избежать травм.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Мар 30 2017 в 4:36 PDT

Сам прославленный фигурист высказался о катании с Бузовой на своей официальной страничке в социальной сети Instagram так: "Девушка очень добрая , интеллигентная , талантливая и спортивная ! Удачи тебе во всех твоих начинаниях , ты -большая молодец , что делаешь добрые дела для детей в колоборации со спортом , с фигурным катанием ! ✌🏻