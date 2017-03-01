Путин призвал прислушаться к обвинениям Макларена

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу подготовки зимней универсиады 2019 года призвал прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он признал, что в нашей стране зафиксированы случаи употребления спортсменами запрещенных препаратов.

"Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала", – цитирует главу государства РИА Новости.

"Это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", – подчеркнул Владимир Путин. Он заявил, что Следственный комитет доведет разбирательство до конца и найдет всех виновных. При этом президент отметил, что в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена есть ряд промахов.

По словам Путина, антидопинговую систему в России пересмотрят: в ней не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу". Он уточнил, что за соблюдением правил будет следить независимая организация "на площадке Московского государственного университета".

Путин: Претензии ВАДА непонятны. Когда им передавались допинг-пробы, никаких царапин на пробирках не было, за хранение проб мы не отвечаем pic.twitter.com/TlgJzoANBK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 марта 2017 г.

"Мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию", – заявил российский лидер. "Мы разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами", – заверил он. Путин подчеркнул, что в России не было и не будет государственной системы поддержки употребления запрещенных препаратов: "Напротив, будет только борьба с допингом".

Развернув кампанию пр.России, WADA теперь признает недостаток док-в в докладе Макларена. Но док-в провала самой WADA более, чем достаточно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 февраля 2017 г.

Напомним, что президент России сообщил о создании в рамках научно-образовательного комплекса МГУ национальной антидопинговой лаборатории в ноябре 2016 года. Все имущество антидопингового центра Минспорта перейдет в ведение независимой организации при вузе, подчеркнул Путин.