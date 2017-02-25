Как Россия отреагировала на провал WADA

В России отреагировали на признание WADA бездоказательности доклада Ричарда Макларена. Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что международная общественность поняла, что без России международный спорт "немножко кастрированный".

"Нас услышали, нас увидели и нас поняли. Необходимо использовать ту позитивную новость, что есть, и вступить в диалог с WADA, с МОК для того, чтобы восстановить в правах всех наших спортсменов, все наши федерации, все наши ведомства", – цитирует RT Свищева.

По его словам, необходимо расследовать деятельность комиссии Макларена. "Чтобы понять, на каких основаниях информация, не подтвержденная доказательствами, выносится на свет божий. Такие вещи нельзя допускать в мире в условиях непростой международной ситуации – эту информацию используют наши недруги для отстранения наших спортсменов", – отметил депутат.

Развернув кампанию пр.России, WADA теперь признает недостаток док-в в докладе Макларена. Но док-в провала самой WADA более, чем достаточно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 февраля 2017 г.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков был более сдержан в высказываниях на эту тему. "Когда полностью дело в отношении России будет закрыто, тогда и можно будет радоваться. Происходящее сейчас мы воспринимаем как промежуточный этап", – сказал Зубков.

По его словам, все происходящее – результат совместной работы. "На достигнутом мы не останавливаемся, а спортсмены сейчас полностью сконцентрированы на чемпионате мира и этапах Кубка мира", – подчеркнул глава Федерации бобслея России.

В ходе проверок на Зимних всемирных военных играх в Сочи, WADA признала армейскую перловую кашу допингом и дисквалифицировала россиян! — Юрий Родригез⏺ (@sykt24) 25 февраля 2017 г.

Прокомментировал сообщение Всемирного антидопингового агентства и министр спорта России Павел Колобков. "WADA все сказало в своем обращении. И, в принципе, мы согласны с формулировками. Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением Российского антидопингового агентства и приведением его в соответствие с кодексом WADA", – приводит слова Колобкова ТАСС.

Между тем, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев считает, что сообщение WADA было не правильно понято. "В письме указывается не то, что не хватает данных для доказательств вины россиян, а то, что они по-разному интерпретируются", – отметил Балахничев, добавив, что нужен универсальный перевод представленных Маклареном документов, потому что каждая международная спортивная федерация может по-своему перевести.

Также экс-президент ВФЛА объяснил причину появления послания. "Письмо возникло, потому что международные федерации принимают различные решения в отношении России. Например, Международный союз биатлонистов практически в полном составе допускает россиян к соревнованиям, а Международная федерация лыжного спорта отстраняет шесть человек. МОК хочет добиться единообразия, поэтому не надо впадать в эйфорию, а нужно настороженно и по-деловому встретить эту новость", – считает Балахничев.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что в докладе Ричарда Макларена нет веских доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Кроме того, некоторые документы были неправильно переведены. При этом в письме WADA говорится, что россияне перед Олимпийскими играми 2018 года будут проходить допинг-тесты тщательнее, чем атлеты из любой другой страны.