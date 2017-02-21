Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Шестерых российских лыжников окончательно лишили права на участие в чемпионате мира. Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию спортсменов, ранее отстраненных от соревнований Международной федерацией лыжных гонок (FIS).

В список подавших на апелляцию спортсменов вошли лыжники Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, сообщает Газета.ru. Также среди них числится и чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи на дистанции 50 километров Александр Легков.

Всех шестерых отстранили от участия в международных соревнованиях по подозрению в приеме запрещенных препаратов. На основании доклада главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена CAS оставил ходатайство лыжников без удовлетворения.

Ранее та же шестерка спортсменов подала апелляцию в FIS на временную приостановку запрета на участие в международных играх. В начале февраля организация отклонила требование лыжников, и они решили обратиться за помощью в CAS.

ТРИ ГОДА ПОСЛЕ СОЧИ!

16.02 Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Александр Легков и Дмитрий Япаров завоевали серебро в лыжной эстафете! pic.twitter.com/vx0qO0JdHK — Болеем за Россию! (@komanda_rf) 16 февраля 2017 г.

Напомним, чемпионат мира по лыжному спорту начнется в финском Лахти уже 22 февраля 2017 года. Одной из главных надежд сборной России является Сергей Устюгов, которого прежде даже иностранные спортсмены называли "честным парнем".