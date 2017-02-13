Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова недовольна выступлением российской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Она полагает, что Союз биатлонистов должен нести ответственность перед болельщиками.

"Президент Союза биатлонистов России и его свита должны объяснить российским болельщикам, что происходит. Мне странно смотреть, как наши выступают на чемпионате мира, – заявила Резцова.

Она напомнила, что в сборной России существуют две группы у мужчин и женщин. "Плюс Антон Шипулин готовится отдельно, как ему хочется. Но ведь они все защищают честь России, поэтому у нас должна быть единая команда, с хорошим внутренним состоянием. Чтобы не было никаких междуусобиц", – полагает спортсменка.



Наша сборная едет на чемпионат мира, а тренеры не знают, кого ставить на гонку: спортсменку из одной группы или другой. Это что за бордель?!

"Перед чемпионатом мира я говорила: если тренеры будут неделю правильно готовить каждого биатлониста к той дисциплине, где он сильнее себя чувствует, то медали должны быть. Но у нас творится бардак! Пока он будет, нам не на что рассчитывать", – цитирует слова Резцовой издание "Спорт. День за Днем".

Взяли Ирину Услугину, вырвали ее в Хохфильцен. После спринта опять отправили в Риднау. Разве так можно? Виролайнен с чемпионата мира отправили одним днем в Москву. Зачем?

В настоящее время Анфиса настроена пессимистично. По ее мнению, у российской сборной еще есть надежда на медали, но она "день ото дня угасает".

"Я даже не вижу эстафетного квартета. И стрельба ни у кого не идет, и ходом ребята слабоваты. Они все приехали разобранные! Так наготовились, что за голову хватаешься", – заявила спортсменка.

Напомним, что Чемпионат мира по биатлону проходит в Хохфильцене в Австрии. На данный момент в копилке сборной России одна бронзовая медаль в смешанной эстафете.

Между тем весь спортивный мир продолжает обсуждать скандал с участием российских и французских биатлонистов. Сообщалось, что Антон Шипулин не подал руку Мартену Фуркаду из солидарности с коллегой по команде Александром Логиновым, которого француз толкнул во время смешанной эстафеты.

Как писали Dni.Ru, во время церемонии награждения Фуркад, обидевшись на россиянина, временно покинул пьедестал, но через некоторое время его попросили вернуться. Позднее, на пресс-конференции, он вступил в словесную перепалку с Шипулиным.