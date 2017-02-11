Шипулин помирился с Фуркадом (видео)

После окончания спринтерской гонки чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене состоялось долгожданное примирение француза Мартена Фуркада и россиянина Антона Шипулина. Биатлонисты, конфликтовавшие в первый день чемпионата мира, пожали друг другу руки по окончании спринтерской гонки.

Накануне спринта Шипулин и Фуркад вели активную переписку в соцсетях. Как рассказал российский олимпийский чемпион Сочи, в итоге они пришли к примирению. По крайней мере, до окончания ЧМ топор войны зарыт. В знак дружбы, после спринта Шипулин и Фуркад совершили долгожданное рукопожатие, обнялись и похлопали друг друга по плечу.

"Мы почерпнули каждый для себя что-то свое в этом конфликте. Общались два дня. Поняли позиции друг друга. Пришли к тому, что на чемпионате мира нужно соревноваться, а не заниматься политикой. Решили помириться и возобновить наши нормальные отношения", – рассказал Шипулин в эфире "Матч ТВ.

"Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, – сказал, в свою очередь, Фуркад. – Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было".

Отметим, российские биатлонисты остались без медалей мужского спринта на 10 километров в рамках проходящего в Австрии чемпионата мира. Неожиданную победу одержал немец Бенедикт Долль с нулем промахов. Всего 0,7 секунды ему уступил норвежец Йоханнес Бе, также не допустивший осечек на огневых рубежах. Бронза, несмотря на два промаха, досталась французу Мартену Фуркаду.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, замкнувший первую десятку (+45,1). Антон Шипулин финишировал лишь 21-м (+1:14,7), Антон Бабиков – 49-м (+1:49,0), а Максим Цветков – 69-м (+2:33,4). 12 февраля состоится мужская гонка преследования.

Kак писали Dni.ru, в течение двух дней перед спринтерской гонкой спортсмены находились в состоянии "холодной войны" из-за конфликта, спровоцированного Фуркадом до, во время и после смешанной эстафеты. Тогда безоговорочный лидер Кубка мира сбил Александра Логинова с ног, затем "подрезал" Шипулина на финише. А когда россияне не пожали ему руку, демонстративно покинул пьедестал почета. Правда, вскоре вернулся.

10 февраля главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что российская команда намерена пригласить французов на чай, чтобы сгладить впечатления от инцидента. "На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки", – ответил на приглашение двукратный олимпийский чемпион.

