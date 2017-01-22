Фуркад устроил демарш из-за "дела России"

Итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по допинговому скандалу, разразившемуся после доклада представителя WADA Ричарда Макларена о россиянах, возмутили Уле-Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада. Француз даже покинул зал, не дождавшись окончательного решения комиссии.

Вслед за Фуркадом заседание покинули чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли. Уже после того, как спортсмены вышли из зала IBU объявил о своем решении отложить рассмотрение вопроса об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил на полгода – до следующего конгресса организации.

"Думаю, что Мартен поступил правильно. Потому что они впустую тратили свое время, когда говорили люди из IBU. Он показал то, что думают многие. IBU до сих пор ничего не решил", – заявил тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарш.

Сам француз, ранее заявлявший о бойкоте этапов Кубка мира, если решение IBU по допинговым скандалам будет слишком мягким, сообщил, что недоволен итогами заседания. "Я вне себя", – отметил Фуркад.

As on every individual race shooting will be the key on tomorrow race! Stay tune at 14.15 Comme sur chaque course individuelle le tir sera déterminant demain! Départ à 14.15 @biathlonantholz @ibu_biathlonworld Фото опубликовано Martin Fourcade (@martinfourcade) Янв 19 2017 в 9:10 PST

Разочарован решением союза и восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. "Мы хотим "чистых" соревнований, IBU должен дать ответ. Теперь нам нужно собраться с комитетом спортсменов и обдумать, что мы можем сделать", – сказал Бьорндален.

Экстренное заседание исполкома IBU прошло в субботу в итальянской Антерсельве. Обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада Ричарда Макларена. Под подозрением в нарушении антидопинговых правил находился 31 российский биатлонист. В итоге было принято решение оправдать 22 спортсмена.

Ранее более 170 биатлонистов из разных стран выступили с требованием не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира спортсменов с допинговым прошлым, отстранить подозреваемых, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штраф за нарушение антидопинговых правил.