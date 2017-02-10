Российские биатлонисты нашли примирение с Фуркадом в водке

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович планирует урегулировать конфликт между лидерами французской и российской команд за чашкой чая. При этом он отметил, что если безалкогольного напитка для примирения не хватит, то он пустит в дело водку.

"Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются", – заявил главный тренер российской сборной.

При этом он отметил, что для установления хороших отношений он может задействовать и более крепкие напитки. "Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу", – цитирует наставника команды "Спорт-Экспресс".

Также Александр Касперович рассказал, что допинговый скандал и сложившийся вокруг него негативный фон пагубно влияет на психологическое здоровье спортсменов. Он отметил, что пытается всячески поддерживать своих подопечных.

"Стараемся их отвлечь, принять удар на себя, больше общаться со спортсменами. Но вокруг много разговоров и ситуация непростая", – заключил российский тренер.

Между тем норвежский биатлонист Тарьей Бе назвал француза Мартена Фаркуда истеричкой. Он отметил, что спортсмены не должны были публично демонстрировать свое недовольство друг другом. "Можно было вести себя на церемонии культурно", – цитирует спортсмена NRK.

При этом россиянин Александр Логинов уже выразил свое желание поговорить со своим обидчиком с глазу на глаз. "Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой. Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против", – цитирует его "Тюменская арена".

Напомним, конфликт между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом разгорелся на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Россиянин не подал руку французу из солидарности с Александром Логиновым, которого француз толкнул во время смешанной эстафеты. Во время церемонии награждения Фуркад от обиды временно покинул пьедестал, но через некоторое время его попросили вернуться. Позднее, на пресс-конференции, он вступил в словесную перепалку с Шипулиным.