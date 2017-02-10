Как Фуркад в одночасье стал главным врагом России

Поведение Мартена Фуркада, дважды оскорбившего сборную России, омрачило старт чемпионата мира по биатлону. Живой легенде мирового спорта удалось за пару часов превратиться в главного врага российских болельщиков. Некоторые СМИ пытались обелить француза, утверждая, что он не нарочно сбил с ног Александра Логинова, но, по словам комментатора Дмитрия Губерниева, тот действовал намеренно.

"Хочется пожелать иным нашим специалистам глаза протереть. Даже те, кто не очень здорово видит или разбирается в биатлоне, разглядели усилие и насилие Фуркада. Он демонстративно поджидал Логинова и дальше сделал так, чтобы Александр упал. Сделал это эффектно, легко и подло. Когда Шипулин жестко против Франции выступал – вспомните Поклюку двухлетней давности, – бедные французы, утирая слезы говорили: "Какие мы несчастные! Какой негодяй Шипулин, что позволяет вот так себя вести!" А сейчас, когда Фуркад на финише обернулся… Что, он с Шипулиным по разные стороны баррикад на протяжении 30 лет? Что это? Война клана Сопрано?! Очень странно", – заявил Губерниев.

Что касается Антона Шипулина, отказавшегося пожать руку Мартену Фуркаду, то он заслужил горячие аплодисменты и уважение со стороны прессы, отметил журналист. "Приятно, когда девиз мушкетеров, французский девиз "Один за всех и все за одного" принадлежит сборной России, – подчеркнул он. – Австрийские слабаки-телевизионщики не показали, как наши отказались пожимать Фуркаду руку. Европа спасовала. Ребята, надо было держать картинку! Шипулин с Логиновым имели право не подать руки Фуркаду. Когда француз решил, что ему не очень ловко находиться на пьедестале, Бессеберг взял его за руку и повел обратно, как нашкодившего пятиклассника".

Момент умышленной работы Мартена Фуркада против Саши Логинова!!!Оцените эпизод!!Жду комментарии!!���������������������������������������������������� Видео опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 9 2017 в 7:42 PST

Фуркад заверил, что не имел злого умысла. Спортсмена неприятно удивил тот факт, что россиянин не поздравил его на пьедестале. "Антон Шипулин отказался пожать мне руку, когда мы поздравляли друг друга с медалями, и повернулся ко мне спиной. Из-за этого я ушел с подиума. Я справедливо обыграл Шипулина в финишном створе и не понимаю, почему на мое поведение так реагируют, когда выигрываю честно", – цитирует его газета "Известия".

На этмо видео видно, как Фуркад поджидает Логинова pic.twitter.com/6HxW5jKYV4 — боярышник и давление (@xs71real) 9 февраля 2017 г.

Подлил масла в огонь после смешанной эстафеты и другой биатлонист сборной Франции Кантен Фийон Майе, открыто назвавший россиян мошенниками. "Было много разговоров о русских в последнее время. Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счетов", – цитирует его Le Huffington Post.

Grosse ambiance entre Français et Russes sur le podium. Shipulin ne serre pas la main de Fourcade qui quitte la boite... #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/EmOWkhOWq8 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 9 февраля 2017 г.

Интересно, что поддержку Фуркад получил только от своих соотечественников: представители других стран предпочли не обсуждать эту ситуацию. Лишь новоиспеченный чемпион мира Арнд Пайффер констатировал, что биатлонной семьи больше нет. "Комментарий Фуркада о Логинове? Оставить комментарий – это нормально. Многие говорят о биатлонной семье, но на самом деле ее уже нет. Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга, но не все воспринимают критику. Из-за этого потом начинаются проблемы", – цитирует немца "Спорт-экспресс".

Атака на Логинова-атака на сборную России!!!Антон Шипулин!!!������������������������������������������������������������������ Видео опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 9 2017 в 9:37 PST

Отвратительное поведение многократного чемпиона мира разгневало российских болельщиков, которые относились к нему очень тепло. Пользователи Рунета устроили настоящий флешмоб в Instagram Фуркада, оставив там сотни комментариев: "Разве ты мужчина, когда поступаешь подло? А это подлость. Так авторитет не зарабатывается", "Честно бороться не умеем... Какой позор! Таких гнилых спортсменов больше нет", "Мартеном всегда восхищалась, его нервами, как он летит на лыжах. Но сегодня! Мартен, настолько мелкий поступок для такого великого спортсмена. Вы опозорили свою страну! Вам будет очень трудно вернуть расположение российских болельщиков!"

Calm before storm! Le calme avant la tempête! Фото опубликовано Martin Fourcade (@martinfourcade) Фев 8 2017 в 6:03 PST

Как писали Dni.Ru, во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Мартен Фуркад подрезал Александра Логинова, из-за чего последний упал на снег. После того как россиянин и его соотечественник Антон Шипулин не пожали французу руку, он демонстративно покинул церемонию награждения. Союз биатлонистов России предпочел не подавать жалобу на действия олимпийского чемпиона, посчитав, что тот действовал неумышленно. Что касается технических результатов, первое место взяли немцы, второе – французы, наши спортсмены пришли к финишу третьими.