Шипулин заговорил о завершении карьеры

Российский биатлонист Антон Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018. Он заявил, что готов к такому повороту событий, если потеряет мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне.

В августе 2017 года олимпийскому чемпиону 2014 года в эстафете исполнится 30 лет. Он отметил, что готов уступить дорогу молодым спортсменам.

"Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорог молодым", – цитирует Шипулина ТАСС. Биатлонист отметил, что не может успокоить болельщиков, потому что еще не решил однозначно этот вопрос для себя.

Он добавил, что будет принимать окончательное решение после Игр-2018. Спортсмен подчеркнул, что его решение продолжать карьеру не будет связно с проведением чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

По словам Шипулина, "дело не в том, где завершать", главное – мотивация и осознанность решения. Он признался, что хочет достигнуть давней цели – взять золото чемпионата мира.

Кроме того, российский биатлонист считает, что первая неделя чемпионата мира-2017 сложилась для него не очень удачно, передает "Спорт-Экспресс". "Особенно спринтерская гонка у меня вышла совсем плохо. У нас впереди еще одна неделя. Хочется верить в удачные дни. Надеюсь, удача улыбнется мне", – заявил Шипулин.

Отметим, на проходящем чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене Антон Шипулин завоевал бронзу в смешанной эстафете. В спринте спортсмен пришел 21-м, а в гонке преследования стал четвертым.