Шипулин одержал первую победу в сезоне

Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянском городе Антерсельве, передает ТАСС. Российский биатлонист смог преодолеть дистанцию в 20 километров за 50 минут 38,1 секунды. При стрельбе на четырех огневых рубежах он допустил всего один промах. Второе место занял французский спортсмен Мартен Фукард с двумя промахами и отставанием от лидера на 41 секунду. Бронзовую медаль получил украинец Сергей Семенов с одним промахом и отставанием в 56,8 секунды. Для российского спортсмена эта победа стала первой за карьеру в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира.