Фуркад обошел Шипулина на Чемпионате мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место по результатам гонки преследования, которая прошла в Австрии в рамках Чемпионата мира. Дистанцию спортсмен преодолел с одним промахом.
Второе место досталось норвежцу Йоханенсу Бё, отставшему от француза на 22 секунды. Легендарный Уле-Айнар Бьорндален получил бронзовую медаль. Лучший результат среди россиян показал Антон Шипулин – он занял четвертое место, уступив лидеру 33 секунды.
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