Фуркад обошел Шипулина на Чемпионате мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место по результатам гонки преследования, которая прошла в Австрии в рамках Чемпионата мира. Дистанцию спортсмен преодолел с одним промахом.

Второе место досталось норвежцу Йоханенсу Бё, отставшему от француза на 22 секунды. Легендарный Уле-Айнар Бьорндален получил бронзовую медаль. Лучший результат среди россиян показал Антон Шипулин – он занял четвертое место, уступив лидеру 33 секунды.