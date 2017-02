Фуркад разочаровал брата конфликтом с Шипулиным

По словам Симона Фуркада, Мартен "очень разочаровал" его произошедшим вчера конфликтом с Антоном Шипулиным и другими участниками сборной России по биатлону. "Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на пресс-конференции. Также мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, а были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо", – передает его слова издание "Чемпионат".



Симон Фуркад также опубликовал в Twitter короткое обращение к сборной России по биатлону. По его мнению, нашим спортсменам нужно самим сделать первый шаг к примирению. Он полагает, что россияне должны извиниться за то, что отказались пожать руку Мартену Фуркаду на тожественной церемонии награждения. "Лучшее решение проблемы – извиниться первыми", – написал он.

Best way for redemption is to make your apologizes first. #advice