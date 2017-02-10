Фуркад разочаровал брата конфликтом с Шипулиным

Француз Симон Фуркад не остался в стороне от разборок, спровоцированных его младшим братом, лидером сезона 28-летним Мартеном Фуркадом во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Австрии. Он заявил, что брат расстроил его своим конфликтом с российскими спортсменами.

По словам Симона Фуркада, Мартен "очень разочаровал" его произошедшим вчера конфликтом с Антоном Шипулиным и другими участниками сборной России по биатлону. "Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на пресс-конференции. Также мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, а были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо", – передает его слова издание "Чемпионат".



Симон Фуркад также опубликовал в Twitter короткое обращение к сборной России по биатлону. По его мнению, нашим спортсменам нужно самим сделать первый шаг к примирению. Он полагает, что россияне должны извиниться за то, что отказались пожать руку Мартену Фуркаду на тожественной церемонии награждения. "Лучшее решение проблемы – извиниться первыми", – написал он.

Best way for redemption is to make your apologizes first. #advice — Simon Fourcade (@SimonFrk2) 9 февраля 2017 г.

Тем временем чешские биатлонисты объявили настоящую войну Александру Логинову. Тем самым они поддержали Мартена Фуркада в его конфликте с российскими биатлонистами.

"Логинов получит от нас то, что заслуживает. Никто не собирается ходить вокруг него, хлопать по плечу и говорить: "Как здорово, что ты вернулся", – заявил чешский биатлонист Михал Крчмарж. Спортсмена поддержал его коллега Михал Шлезингр.

"Когда биатлон борется с допингом, русские ставят в команду человека, попавшегося на эритропоэтине. Пусть Логинов не думает, что при встрече я скажу ему что-то хорошее".



Легендарный французский биатлонист, восьмикратный чемпиона мира Рафаэль Пуаре, в свою очередь, также прокомментировал скандал с участием соотечественника. "Наверное, Мартен чувствует себя одиноким в борьбе с допингом. Мы не хотим, чтобы биатлон стал похож на велоспорт, где о допинге говорится больше, чем о самом спорте. Однако Мартену в одиночку в этой битве не выиграть", – заявил чемпион.

Напомним, что конфликт между представителями двух команд по биатлону произошел на чемпионате мира в Австрии. Россиянин Антон Шипулин не подал руку спортсмену из Франции Мартену Фуркаду из солидарности с Александром Логиновым, которого француз толкнул во время гонки.

Обидевшись, после окончания гонки Мартен проигнорировал церемонию награждения сборной России, завоевавшей бронзу. Позже, на пресс-конференции, француз устроил словесную перепалку с Шипулиным.