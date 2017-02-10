Уткин обелил Фуркада после скандала со сборной России

Спортивный телекомментатор Василий Уткин частично заступился за французского биатлониста Мартена Фуркада, подрезавшего российского спортсмена Александра Логинова во время эстафеты на чемпионате мира 2017 года. По словам журналиста, отношение к человеку часто не меняется после его "очищения" и исправления.

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на французского биатлониста, не захотевшего стоять на одной трибуне с российским спортсменом. Конфликт разгорелся также потому, что незадолго до ухода с пьедестала Мартена Фуркада атлеты Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать ему руку.

Однако Василий Уткин в социальной сети Facebook оправдал действия Мартена Фуркада. По его словам, отношение людей к бывшему нарушителю не всегда соотносится с его юридической "чистотой".

"Безотносительно Логинова. О соотношении наказания и последующего. Вот человек сел за изнасилование. Отсидел, вышел. Он отсидел. Перед государством чист. А перед людьми? Дочку в школу доверишь отвести, в дом пригласишь? А ведь наказание отбыл", – прокомментировал ситуацию Василий Уткин.

При этом он отметил, что приведенные ситуации не идентичны, и Александра Логинова нельзя рассматривать как преступника. "Но он отбыл наказание и чист перед Федерацией. А вот люди могут к нему относиться как угодно. От этого не уйти. Это право Фуркада", – пояснил комментатор.

Между тем Федерация биатлона Франции извинилась перед Александром Логиновым за негативные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Спортсмен неоднократно высказывался относительно двухлетней дисквалификации своего российского коллеги за употребление допинга.

"Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится", – цитирует ТАСС президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

Отметим, что биатлонисты Антон Шипулин и Мартен Фуркад все же пожмут друг другу руки 11 февраля. Международный союз биатлонистов "настаивает, чтобы все противоборствующие стороны помирились", цитирует "Матч ТВ" спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.