Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил биатлонистке Габриэле Коукаловой. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Чешка на своей странице в Facebook написала, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпиаде-2018. Губерниева ее слова привели в негодование.

"Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отметила у себя в Фейсбуке, что нельзя позволить русским выступить на предстоящих олимпийских играх! А также поучила нас честности и справедливости! Дескать, многого мы не понимаем! Спасибо, Габриэла! Как же мы, а также наши отцы и деды, жили без Ваших серьезных нравоучений? (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – хлестко ответил на слова спортсменки комментатор. При этом он заключил, что "давление и антироссийская риторика продолжаются".

Напомним, 27 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов, показанных биатлонистками Ольгой Вилухиной и Яной Романовой на Олимпиаде в Сочи. Причиной такого шага назвали нарушение антидопинговых правил во время Игр-2014. Российская сборная вследствие этого решения лишилась двух серебряных медалей.

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Ноя 29 2017 в 1:31 PST

По правилам "пьесы", которую разыгрывают Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет, права на защиту у обвиняемых просто не существует. Никакие возражения не принимаются, а истиной считаются только заключения вышеупомянутых ведомств. Все заседания комиссии МОК под руководством Дениса Освальда превратились в спектакль, заявил ранее глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов.