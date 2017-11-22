Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи

Российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину лишили медалей Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

Решением комиссии спортсмены лишены золотых и бронзовых наград Игр 2014 года. Кроме того, атлетов пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде. Поводом для дисквалификации стали нарушения антидопинговых правил.

Кроме того, запрет на участие в Играх коснулся Марии Орловой и Ольги Потылициной. Скелетонистки также обвиняются в употреблении запрещенных препаратов. Такое решение было принято после рассмотрения комиссией МОК дел шести российских спортсменов. Заседание возглавлял Денис Освальд. Под его руководством специалисты занимаются перепроверкой допинг-проб россиян, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона уже отстраняла Александра Третьякова от соревнований до 19 января 2017 года. Поводом для такого решения спортивных функционеров стала публикация Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, Александр Третьяков – титулованный российский атлет. Бронзовый призер Олимпиады 2010 года, чемпион мира и обладатель Кубка мира. К состязаниям в Сочи он подошел в статусе фаворита. В первом же заезде он установил рекорд трассы. У Александра был лучший разгон среди всех участников, при этом во всех четырех попытках было зафиксировано одинаковое время – 4,47 секунды. В финальной попытке Третьяков был безупречен и стал первым в российской истории олимпийским чемпионом по скелетону.

Елена Никитина получила бронзу на домашней Олимпиаде. До этого она стала первой российской скелетонисткой, выигравшей чемпионат Европы в 2013 году. Кроме того, спортсменка стала серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в командных соревнованиях. В Сочи Никитина завоевала для России первую в истории медаль в женском скелетоне.