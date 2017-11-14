Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады

Организаторы Олимпийских игр 2018 года очень ждут сборную России в Пхенчхане. Глава оргкомитета Ли Хи Бом отметил серьезный уровень подготовки российских спортсменов. Однако эксперты настроены не столь оптимистично: по их мнению, может случиться так, что на зимних Играх не будет ни одного атлета в цветах триколора.

Мощный негативный фон создается в информационном пространстве в отношении участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года. Не последнюю роль в подготовке мирового сообщества к наиболее неблагоприятному для России исходу исполняет известный "разоблачитель пороков" Хайо Зеппельт.

Неоднозначная реакция Москвы на сыплющиеся обвинения позволяет предположить, что вслед за "делом лыжников" будут проиграны и другие разбирательства. Тем более, что сами спортсмены во многих случаях даже не участвуют в слушаниях. Организаторов травли это только вдохновляет: в списке появляются даже такие имена, как уже оправданная фигуристка Аделина Сотникова или биатлонистка Ольга Зайцева, которая всегда считалась ярой противницей допинга.

Так что, вполне возможно, российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане не будет. Есть несколько сценариев развития событий, которые могут привести к такому плачевному итогу, пишет в статье на портале "Чемпионат" Александр Круглов.

Первый вариант, по мнению журналиста, – отказ России выступать на условиях, которые для страны неприемлемы. Среди них – выступление под нейтральным флагом, участие в Олимпиаде без исполнения гимна и выхода на парад стран-участниц или выступление "ограниченного контингента" россиян по индивидуальным заявкам. Все эти варианты большая часть российского общества рассматривает как унижение, а президент Владимир Путин уже заявил: Россия на такие условия не пойдет.

Во втором варианте Международный олимпийский комитет запрещает российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Попытка уже была – накануне летних Игр в Рио-де-Жанейро, но против проголосовал исполком организации. Однако с тех пор олимпийским чиновникам разъяснили, как правильно себя вести в таких ситуациях, а от особо упрямых просто избавились. Так что благоприятных для России результатов голосования на сей раз ждать не приходится. МОК может отстранить российскую сборную от Игр-2018 по итогам расследований комиссии Освальда. И даже может лишить ОКР членства в олимпийском движении. В таком случае едва ли российский комитет сумеет восстановить свои права к следующей Олимпиаде.

Третий вариант предполагает такой же сценарий, как в Рио, – основной ударной силой станут федерации. Однако перед летней Олимпиадой так и не было доказано ничьей вины – тогда как сегодня одна за другой следуют дисквалификации. Пострадавшие федерации могут полностью отстранить российских лыжников, сноубордистов, биатлонистов, а также бобслеистов и скелетонистов – как это в свое время сделали легкоатлеты или тяжелоатлеты.

В четвертом варианте расчет на то, что федерации зимних видов спорта не станут демонстрировать солидарность. По мнению издания, едва ли, к примеру, президент ИИХФ Рене Фазель подпишет недопуск россиян на Игры. Так же маловероятны запреты со стороны федераций керлинга, фигурного катания. Но в таком случае до Кореи доберется лишь четверть от первоначального состава российской делегации. В Москве сочтут такой исход унизительным, и в знак солидарности от участия в Олимпиаде откажутся все.