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Спорт

МОК надругался над триумфом России в Сочи-2014

Фото: wikipedia.org
Российские спортсмены не намерены расставаться с наградами, завоеванными на Олимпиаде в Сочи. Биатлонистка Яна Романова предпочтет выбросить серебряную медаль Игр-2014, чем отдать ее Международному олимпийскому комитету. Действия МОК атлеты и тренеры из России назвали жутким конвейером и срежиссированным спектаклем.
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По правилам "пьесы", которую разыгрывают Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет, права на защиту у обвиняемых просто не существует. Никакие возражения не принимаются, а истиной считаются только заключения вышеупомянутых ведомств. Все заседания комиссии МОК под руководством Дениса Освальда превратились в спектакль, заявил глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

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"Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу. Он ее выполняет. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще: он каждое заседание начинает с обвинительной фабулы, суть которой в том, что в России страшная катастрофа", – цитирует президента СБР агентство "Р-Спорт".

Напомним, что 27 ноября МОК пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов от участия в Играх. Среди прочих аннулированы результаты, показанные на зимней Олимпиаде в Сочи биатлонистками Яной Романовой и Ольгой Вилухиной.

Романова, которая на Играх-2014 завоевала серебро в эстафете, заявила, что оспорит решение чиновников в Спортивном арбитражном суде Лозанны. "Медаль свою я никогда не верну МОК. Они вынесли такое решение без доказательств. Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA и РУСАДА", – сказала она журналистам. Романова добавила, что скорее выбросит награду на помойку, чем вернет ее МОК, если не удастся добиться справедливого решения.

В свою очередь Вилухина назвала происходящее жутким конвейером. "Что за беспредел??? Вы еще не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер? Нас массово лишают медалей! Без шанса на положительный исход. Мои медали – чистые. Сотни моих проб, взятых за 15 лет в спорте, – все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют!" – написала спортсменка в Instagram.

Тогда были слёзы счастья, сейчас же всё наоборот ! Что за беспредел ??? Вы ещё не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер?.. нас массово лишают медалей ! Без шанса на положительный исход. Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы...Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять !!! Я буду бороться и пойду до конца !

Публикация от Ольга Вилухина (@vilukhina_olga)

Кроме российских биатлонисток, лишены медалей и дисквалифицированы бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, скелетонист Сергей Чудинов. Свои претензии к решениям Дениса Освальда озвучил вице-премьер Виталий Мутко. Он считает, что глава комиссии МОК хочет сделать виноватой в допинговых нарушениях всю сборную России, а не отдельных спортсменов, и подогнать всех под категорию коллективной ответственности.

Скандальную "постановку" олимпийских чиновников прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента, состоявшуюся победу украсть очень сложно – "тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями". В то же время, по словам Дмитрия Пескова, принятые в отношении российских спортсменов решения подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу.

В результате последних решений Международного олимпийского комитета российская сборная опустилась на шестое место в общем медальном зачете, потеряв уже 11 медалей. В МОК заявили, что показания сбежавшего из России информатора WADA Григория Родченкова – чистая правда: якобы комиссия Ричарда Макларена с ним "обстоятельно общалась" и выяснила все детали. Другого мнения придерживаются в Следственном комитете, который проводит разбирательство в отношении Родченкова. Подтверждений его рассказам о некой "правительственной программе допинга" не найдено.

СКР требует экстрадиции информатора WADA. Его обвиняют в уничтожении допинг-проб спортсменов. Кроме того, выяснилось, что во время работы в РУСАДА и после увольнения Родченков, а также его коллеги Мегачев и Соболевский имели доступ к базе данных, чем и пользовались, бесконтрольно внося изменения в результаты анализов.

Наблюдатели говорят не просто о политизации олимпийского движения, но о его конце. "Ситуацию можно довести до абсурда и лишить всех медалей за все времена нового олимпийского движения, пользуясь тем, что вы контролируете Олимпийский комитет. И понятно – то, что происходит сегодня с олимпийским движением, что происходит с нашими атлетами, когда отзываются уже добытые, завоеванные в честном поединке медали, – это политическая акция по уязвлению России. Я вообще думаю, если дело так пойдет, это, по сути, конец олимпийского движения", – цитирует Business FM директора Института новейших государств Алексея Мартынова. Если Олимпиада превращается в политическое торжище, спортсменам там делать нечего, заключил он.

Автор: Андрей Евлампиев28 ноября 2017, 11:42

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