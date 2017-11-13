Запад решил отстранить Россию от Олимпиады-2018

Сборную нашей страны могут не допустить до участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Россию в правах на заседании совета учредителей организации.

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