Запад решил отстранить Россию от Олимпиады-2018
Вопрос восстановления нашей сборной должен быть рассмотрен 16 ноября в Сеуле. Однако WADA признает Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации.
"Россия не выполнила предъявленные ей требования", – заявил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD. Речь идет о признании вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечении доступа к закрытым образцам проб.
Отметим, 12 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает спортсменам из России попасть на Олимпиаду-2018. Днем ранее Всемирное антидопинговое агентство получило данные по допинг-тестам российских спортсменов.
На западе считают, что власти нашей страны не хотели предоставлять WADA данные из этой базы, и агентство получило их через информатора. Архив содержит сведения о тысячах тестов, взятых московской лабораторией с января 2012 года по август 2015-го.
Напомним, 1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета признала пятерых российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова пожизненно лишены права выступать на Играх. Их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы.
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