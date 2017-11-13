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Спорт

Запад решил отстранить Россию от Олимпиады-2018

Фото: GLOBAL LOOK press
Сборную нашей страны могут не допустить до участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Россию в правах на заседании совета учредителей организации.
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Вопрос восстановления нашей сборной должен быть рассмотрен 16 ноября в Сеуле. Однако WADA признает Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации.

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Сюжеты Допинг-скандалы

"Россия не выполнила предъявленные ей требования", – заявил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD. Речь идет о признании вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечении доступа к закрытым образцам проб.

Отметим, 12 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает спортсменам из России попасть на Олимпиаду-2018. Днем ранее Всемирное антидопинговое агентство получило данные по допинг-тестам российских спортсменов.

На западе считают, что власти нашей страны не хотели предоставлять WADA данные из этой базы, и агентство получило их через информатора. Архив содержит сведения о тысячах тестов, взятых московской лабораторией с января 2012 года по август 2015-го.

Напомним, 1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета признала пятерых российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова пожизненно лишены права выступать на Играх. Их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы.

Автор: Людмила Фоканова13 ноября 2017, 08:07
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