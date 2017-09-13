WADA "очистило" от допинга 95 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 спортсменов из России. Организация не смогла обнаружить доказательства того, что эти атлеты употребляли допинг.

В 95-ти рассматриваемых случаев из 96-ти WADA не смогла обнаружить нарушения антидопинговых правил со стороны россиян, передает Russia Today. "Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами", – отметил в своем докладе генеральный директор агентства Оливье Ниггли.

Ранее сообщалось, что трое российских велогонщиков подали исковое заявление в Верховный суд канадского Онтарио по отношению к WADA и лично Ричарду Макларену за то, что не смогли поучаствовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. По словам Дмитрия Соколова, Кирилла Свешникова и Дмитрия Страхова они попали под общее отстранение от соревнований.

По мнению велогонщиков, у WADA не было доказательств того, что они употребляли допинг, а значит, снятие с турнира было несправедливым. Теперь "чистые" спортсмены пытаются с помощью суда отстоять свою честь и восстановить пошатнувшуюся репутацию.

Напомним, во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допинг скандала российская сборная не смогла послать на соревнования всех заявленных атлетов – порядка половины спортсменов были отстранены от участия в Олимпиаде из-за подозрений в употреблении запрещенных веществ. Многие российские спортсмены по неизвестны причинам попали в доклад главы главы комиссии WADA Ричарда Макларена.

Однако 24 февраля текущего года Международный олимпийский комитет опубликовал письмо генерального секретаря организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем сообщается, что WADA признало доказательства по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена, недостаточными.