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Спорт

Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Lili
Национальные антидопинговые агентства нескольких стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Ранее с нашей страны были сняты все обвинения в допинге.
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Ведущие мировые антидопинговые агентства, в том числе США и Великобритании, потребовали запретить российским спортсменам участвовать в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В совместном заявлении к Международному олимпийскому комитету сказано, что Россия "угрожает будущему олимпийского движения", сообщает The Guardian.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

"Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для чистых атлетов на Играх-2018. У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года", – говорится в заявлении руководителей антидопинговых агентств 17 стран, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO).

В документе сказано: если российские спортсмены хотят выступить на Играх, то они должны это делать под нейтральным, а не национальным флагом. При этом им необходимо обеспечить строжайший допинг-контроль, передает RT.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство WADA потратило целое состояние на поиск доказательств государственной поддержки употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. Расходы достигли почти четырех миллионов долларов при годовом бюджете организации в 30 миллионов. "В общей сложности расследование бывшего главы WADA Ричарда Паунда и расследование канадского юриста Ричарда Макларена стоили WADA 3,7 миллиона долларов", – сообщается на официальном сайте агентства. В результате с России были сняты все обвинения в допинге, а сбежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, на показаниях которого в основном и базировались обвинения против России, отказался от сотрудничества с WADA.

Автор: Алексей Минин14 сентября 2017, 18:50
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