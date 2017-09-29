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Спорт

WADA сняло запрет на алкоголь для четырех видов спорта

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После долгих консультаций Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных веществ для четырех видов спорта – автомобильного, аэронавтики, водно-моторного и стрельбы из лука, передает "Интерфакс". "Цель этого изменения не в том, чтобы поставить под угрозу безопасность в разных видах спорта, а чтобы обеспечить другие методы соблюдения этого запрета", – говорится в пояснении. Четыре международных федерации заранее были оповещены об этом, чтобы успеть ввести собственные правила и запреты.

29 сентября 2017, 21:55

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