Мутко приструнил "собирателей мочи"

Вице-премьер правительства, бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал призыв Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить Россию от всех международных соревнований. Он подчеркнул, что спортивное ведомство должно выполнять свою работу, а не вмешиваться в политику.

"Антидопинговые организации – это антидопинговые организации. Они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику", – цитирует Мутко "Р-Спорт". Вице-премьер отметил, что Россия ведет себя "очень честно и порядочно", но сотрудничать с миром не получается.

"Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ни одного факта не было, нет и не будет", – добавил Мутко.



Напомним, что NADO выступили с призывом отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить ее права проведения международных турниров из-за допинга. Текст заявления опубликовал в своем Twitter спортивный редактор "Би-би-си" Дэн Роан.

По мнению авторов инициативы, эта мера должна защитить "чистых спортсменов". Предложение по санкциям одобрили лидеры антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.