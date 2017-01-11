Мутко приструнил "собирателей мочи"

Спорт

Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой

Новой девушкой футболиста стала испанская модель
Спорт

Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России

Он не выступит на этапе Кубка мира в Германии
партнеры
Среда 11 января
Лента новостей
15:02
На Москву обрушится снегопад
15:01
Тролли "устроили" Трампу свидание с путанами в Москве
14:38
Мара Багдасарян пожаловалась на условия работы
14:30
Спасатели возобновили поисковую операцию в районе крушения Ту-154
14:02
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
13:56
Цены на квартиры в Москве растут из-за ЕГЭ
13:52
Польского министра высмеяли за общение с вымышленной страной
13:36
В США пропала дочь Обамы
13:35
Захаровой припомнили 10 заповедей
13:28
Пугачева сделала заявление о петиции
13:25
Светличная высказалась об отъезде из России
13:09
20 правил быстрого похудения
13:03
Песков резко ответил на новые санкции Запада
13:02
В Сети вспомнили о "трехногой" азиатке
13:01
В США сообщили о взломе Telegram сотрудниками ФСБ
12:59
Что случилось с лицом Бузовой
12:56
Звезда мирового джаза скончалась в Лас-Вегасе
12:50
Дибров вспылил от действий молодой жены
12:44
Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию по безопасности
12:37
В смерти Елизаветы II обвинили русских
12:26
Синдром популярности у современных людей
12:24
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки
12:19
Володин открыл весеннюю сессию Госдумы
12:17
Психиатры потребовали отменить новогодние каникулы
12:17
Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро
12:12
Нонна Гришаева борется с одержимостью сына
11:56
Видео с места взрыва в жилом доме в Саратове
11:56
Директор "Тодеса" открыл стрельбу в Москве
11:55
"Смысловые галлюцинации" простятся с фанатами
11:45
Улюкаев смирился с арестом полумиллиарда рублей
11:39
Россияне отказались от мяса ради овощей
11:38
Украина шокирована числом самоубийств в армии
11:35
Калашникова о прибавлении в семействе
11:29
Елена Малышева проверяется на рак
11:27
Самые провокационные фото Андрея Малахова
11:23
Из банка в центре Москвы похитили 20 миллионов
11:22
Мару Багдасарян хотят выселить из Москвы
11:21
Изменившаяся до неузнаваемости Эвелина Хромченко произвела фурор
11:16
Экипаж лайнера Air Berlin доложили о нештатной ситуации на борту
11:06
Бузова проговорилась о причине развода с Тарасовым
11:05
Житель Псковской области убил знакомого за громкий храп
10:57
Россия ждет от ПАСЕ изменения ее регламента
10:55
США нацелились на российскую нефть
10:52
Роза Сябитова выйдет замуж
10:47
В Нижнем Тагиле таинственно исчезла мать двоих детей
10:27
Преемник Керри готов напасть на Россию
10:26
Билан раскрыл свой семейный статус
10:23
Собака 20 часов грела парализованного хозяина на морозе
10:12
Возлюбленный напугал Тамару Глобу самоубийством
10:00
Странные привычки выдающихся людей
09:50
Травля Пугачевой довела Волочкову до слез
09:40
Ольгу Кабо осудили за жестокость
09:40
Турция провалила блицкриг в Сирии
09:38
Директор Пугачевой подписала петицию
09:32
Обама расплакался на речи под хохот Захаровой
09:04
Шикарная жизнь подружки Ксении Собчак
08:57
В Москве от отравления газом погибла женщина
08:43
Пугачева ответила возмущенным россиянам
08:41
Преступление Улюкаева попало на видео
08:40
Трампа уличили в связях с московскими путанами
08:35
Ирину Слуцкую предупредили об операции
08:28
Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире в Москве
08:21
Столичный офис обокрали на 20 миллионов
08:11
Последствия страшной аварии со скорой помощью попали на видео
02:33
С кем живет Никита Джигурда
22:00
Известная российская модель рассказала об угрозах
21:37
Исаакиевский собор отдадут РПЦ
21:30
Илья Авербух женится во второй раз
21:30
Невеста пыталась выкрасть жениха из тюрьмы в чемодане
21:18
Отделение Сбербанка эвакуировали на севере Москвы
21:17
Топ-5 брендированных смартфонов класса люкс
21:09
В Москве жилой дом затопило горячей водой
20:57
Кого Россия отправит на "Евровидение"
20:51
Умер ученый и политик Алексей Яблоков
20:35
В год Петуха произойдет свадебный бум
20:28
В Москве в детском центре вспыхнул пожар
20:23
Борис Джонсон удивил заявлением о России
20:09
Савченко скрыла второй список пленных украинцев
19:59
Кто заменит Елизавету II
19:53
Любительницы #сказочноебали
19:41
На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом
19:22
ОНФ поможет россиянам жить в комфорте
19:21
Названы причины ЧП с самолетом "Аэрофлота"
19:18
Почему разочаровал новый сезон "Шерлока"
19:16
В США неизвестный захватил заложников в банке
19:09
Юлия Высоцкая стала неузнаваемой (фото)
19:01
Умер бывший президент Германии
18:53
Швеция побоялась воевать с Россией
18:51
Подводник впал в кому после плавания в бассейне
18:28
Как российская золотая молодежь кутит в Куршевеле
18:28
Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина
18:18
Самые горячие фото Яны Кудрявцевой
18:13
Технологии добрались до российских судов
17:58
Брейвик показал судье зигу (фото)
17:56
Улюкаева отняли от няни
17:44
Букингемский дворец о смерти Елизаветы
17:39
Раскрыты детали новых санкций против России
17:38
Украинские свиньи вымрут к середине 2017 года
17:37
Названы подорожавшие сильнее всего продукты
17:04
Голый альпинист покорил Сеть (видео)
﻿

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Спорт

Мутко приструнил "собирателей мочи"

Виталий Мутко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Вице-премьер правительства, бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал призыв Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить Россию от всех международных соревнований. Он подчеркнул, что спортивное ведомство должно выполнять свою работу, а не вмешиваться в политику.
прочитано 810 раз

"Антидопинговые организации – это антидопинговые организации. Они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику", – цитирует Мутко "Р-Спорт". Вице-премьер отметил, что Россия ведет себя "очень честно и порядочно", но сотрудничать с миром не получается.  

ПО ТЕМЕ

Попавшуюся на допинге биатлонистку вернули в сборную России

Допинговый скандал добрался до лучших лыжников России

Как мир отреагировал на притеснение российского биатлона

 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

"Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ни одного факта не было, нет и не будет", – добавил Мутко. 

Напомним, что NADO выступили с призывом отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить ее права проведения международных турниров из-за допинга. Текст заявления опубликовал в своем Twitter спортивный редактор "Би-би-си" Дэн Роан.

По мнению авторов инициативы, эта мера должна защитить "чистых спортсменов". Предложение по санкциям одобрили лидеры антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США. 

Автор: Светлана Сидорчук11 января 2017, 09:24

комментарии

Политика

Песков резко ответил на новые санкции Запада
Захаровой припомнили 10 заповедей
Польского министра высмеяли за общение с вымышленной страной
Украина шокирована числом самоубийств в армии

Шоу-бизнес

После скандала с Пугачевой Кожевникова защитила молодых артистов
Что случилось с лицом Бузовой
Дибров вспылил от действий молодой жены
Нонна Гришаева борется с одержимостью сына

Проишествия

Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки
Директор "Тодеса" открыл стрельбу в Москве
Из банка в центре Москвы похитили 20 миллионов

Lifestyle

Правда и вымысел в фильме "Викинг"
20 правил быстрого похудения
Звезда мирового джаза скончалась в Лас-Вегасе
"Смысловые галлюцинации" простятся с фанатами
Шоу-бизнес

Травля Пугачевой довела Волочкову до слез

Звезды массово высказываются о скандале вокруг Примадонны
Шоу-бизнес

Бузова проговорилась о причине развода с Тарасовым

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" высказалась о рогоносцах
Происшествия

"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки

Мужчина был прикован к больничной койке наручниками
Общество

В смерти Елизаветы II обвинили русских

Британские СМИ возложили на Москву вину за распространение новости о печальном событии

Гороскоп

Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой

Фоторепортажи

Самые провокационные фото Андрея Малахова
Шикарная жизнь подружки Ксении Собчак
Любительницы #сказочноебали
Самые горячие фото Яны Кудрявцевой

Спорт

Мутко приструнил "собирателей мочи"
Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово

Регионы

Названы причины ЧП с самолетом "Аэрофлота"
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru