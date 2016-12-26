Попавшуюся на допинге биатлонистку вернули в сборную России

Биатлонистка Ирина Старых возвращается в сборную России. После трехлетнего перерыва Ирина выступит на январских этапах Кубка IBU.

Ирина Старых включена в состав российской сборной по биатлону на четвертый этап Кубка IBU, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Для спортсменки этот этап станет первым международным соревнованием после дисквалификации, длившейся три года.

Напомним. три года назад допинг-тест Ирины Старых оказался положительным. В результате российская биатлонистка была дисквалифицирована. Спортсменке пришлось пропустить Олимпиаду-2014 в Сочи. Теперь. когда срок наказания истек, Ирина может вернуться в сборную страны, сообщают "Вести".



Также федерация обнародовала состав женской сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе. В команду вошли Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ирина Услугина.

На этапе Кубка IBU в Италии, помимо Старых, выступят Светлана Миронова, Анна Никулина, Виктория Сливко, Ольга Якушова, Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова. Напомним, этапы Кубка мира в Оберхофе и Кубка IBU в Мартелле состоятся 5-8 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по поводу проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени после публикации очередного доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Соревнования будут перенесены в другую страну.

Как писали Dni.Ru, заседание Международного союза биатлонистов по поводу допинг-скандала длилось больше пяти часов. В результаты были принято решение начать расследование против 29 российских спортсменов.