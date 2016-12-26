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Попавшуюся на допинге биатлонистку вернули в сборную России
Ирина Старых включена в состав российской сборной по биатлону на четвертый этап Кубка IBU, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Для спортсменки этот этап станет первым международным соревнованием после дисквалификации, длившейся три года.
Напомним. три года назад допинг-тест Ирины Старых оказался положительным. В результате российская биатлонистка была дисквалифицирована. Спортсменке пришлось пропустить Олимпиаду-2014 в Сочи. Теперь. когда срок наказания истек, Ирина может вернуться в сборную страны, сообщают "Вести".
Также федерация обнародовала состав женской сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе. В команду вошли Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ирина Услугина.
На этапе Кубка IBU в Италии, помимо Старых, выступят Светлана Миронова, Анна Никулина, Виктория Сливко, Ольга Якушова, Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова. Напомним, этапы Кубка мира в Оберхофе и Кубка IBU в Мартелле состоятся 5-8 января 2017 года.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по поводу проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени после публикации очередного доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Соревнования будут перенесены в другую страну.
Как писали Dni.Ru, заседание Международного союза биатлонистов по поводу допинг-скандала длилось больше пяти часов. В результаты были принято решение начать расследование против 29 российских спортсменов.
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