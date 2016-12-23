Допинговый скандал добрался до лучших лыжников России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований шесть россиян. Документ вступил в силу 22 декабря.

Международный олимпийский комитет (МОК) довел до сведения FIS, что начал расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил в связи с проведением зимних Игр-2014 года в Сочи для шести российских спортсменов. Имена лыжников не сообщаются.

"Шесть атлетов, в отношении которых были открыты дисциплинарные дела Международным олимпийским комитетом, временно отстранены от соревнований с 22 декабря 2016 года в соответствии с антидопинговыми правилами", – передает сайт FIS. Также сообщается, что в ходе расследования МОК и FIS будут сотрудничать и обмениваться информацией.

Российских спортсменов обвиняют в "серьезной атаке на целостность спорта". "Мы полны решимости обеспечить необходимые меры и наложить соответствующие санкции за нарушения", – говорится в сообщении.

Кроме того, МОК начал дисциплинарное разбирательство в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх-2014, передает сайт этой организации. Атлеты подозреваются в манипуляциях со своими допинг-пробами, их имена не называются.

Отмечается, что "МОК будет выходить за рамки выводов доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена". Для этого будут повторно взяты анализы всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере, в 2012-м в Лондоне, в 2014-м в Сочи.