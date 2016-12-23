Как мир отреагировал на притеснение российского биатлона

Очередной скандал вокруг российского биатлона с отменой этапа Кубка мира в Тюмени вызвал противоречивую реакцию у спортивных сообществ. В частности, министр спорта Павел Колобков заявил, что Москве не стоило идти на поводу у Запада.

По мнению главы Союза Биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова, решение об отмене соревнований в Тюмени – это хорошая возможность "выиграть ситуацию", передает Sports.ru.

"Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Все остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов", – подчеркнул глава СБР.

Примерно такого же мнения придерживается и бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин. Он считает, что добровольным отказом от соревнований СБР значительно смягчил скандальную ситуацию и положение российских спортсменов.

"Этот шаг навстречу должен сохранить участие наших спортсменов в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. А то мы уже слышали, что некоторые спортсмены других стран намерены были бойкотировать соревнования в нашей стране", – заметил Аликин.

Однако не все придерживаются подобных взглядов. Так, министр спорта России Павел Колобков уверен, что нельзя принимать решения под давлением спортсменов из других стран.

"Спорт должен быть выше подобных несправедливых решений под давлением и угрозой бойкотов. Мы огорчены таким решением. Считаю, что оно было необоснованным", – цитирует министра ТАСС.

Известный французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что разочарован санкциями Международного союза биатлонистов в отношении российских спортсменов. "Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей… Тоже мне санкции... Хочу ли я, чтобы дисквалифицировали всю сборную России? Я хочу, чтобы были наказаны те, кто причастен к допингу", – написал он у себя в Twitter.

Вполне ожидаемо, что не смогла остаться в стороне от скандала вокруг наших биатлонистов и Украина. Министр спорта Игорь Жданов с гневом обрушился на российских спортсменов, обвинив их в "диких и массовых злоупотреблениях допингом".

"Я лично приветствую все принятые решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения", – написал министр у себя в Facebook.