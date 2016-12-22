Мировой биатлон восстал против России

Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии планируют бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Бунт спортсменов вызвали выводы доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении в российском спорте запрещенных препаратов.

Как сообщается на сайте британского Союза биатлонистов, последняя часть опубликованного доклада комиссии Ричарда Макларена привела к стремительным изменениям. В документе указывается, что новые данные о допинге российских спортсменов ставят под сомнения результаты Олимпиады-2012 в Лондоне, а Игры в Сочи вообще уже можно воспринимать "как шутку".

В связи с этим Международный союз биатлонистов (IBU) был уведомлен о том, что совет Союза биатлонистов Великобритании (BBU) принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. Этот шаг поддержали также сборные по биатлону Норвегии и Чехии.

Сообщается, что Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все допинг-процедуры не станут "чистыми", а упомянутые в докладе Макларена россияне не будут дисквалифицированы. "Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что к бойкоту Кубка мира в Тюмени готовы присоединиться и французы. Об этом говорится в заявлении главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы. Он подтвердил, что сборная Чехии планирует пропустить соревнования в России, и что ее хотят поддержать спортсмены из Франции, передает РИА Новости.