Российскому биатлону вынесли приговор

Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по поводу проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени после публикации очередного доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Соревнования будут перенесены в другую страну.

Заседание Международного союза биатлонистов по поводу допинг-скандала длилось больше пяти часов. В результаты были принято решение начать расследование против 29 российских спортсменов.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном сайте IBU, еще двое биатлонистов были отстранены от соревнований. В их отношении уже ведет расследование Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

О решении отказаться от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени также было объявлено по итогам заседания. В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что отменен будет и юниорский чемпионат мира в Острове. "Это первый серьезный шаг со стороны СБР. Он доказывает, что сложившаяся ситуация очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование", – заявил президент IBU Андрес Бессеберг.

Одних подозрений недостаточно для применения санкций

Свое отношение к случившемуся уже обозначили многие известные спортсмены. Например, первый советский биатлонист-призер Олимпийских игр Александр Привалов заявил, что итоги заседания – не что иное, как "прессинг" со стороны IBU. "Доказать что-то России будет непросто. Мне бы хотелось увидеть конкретные имена тех, кто и когда принимал допинг. Это крайне важно для детального разбирательства", – цитирует его Ura.ru.

Напомним, о том, что в употреблении допинга подозреваются более 30 российский биатлонистов, стало известно в середине декабря. Эксперт WADA Ричард Макларен опубликовал доклад, в котором обвинили спортсменов в употреблении запрещенных препаратов.

После этого национальные сборных разных стран начали выступать против проведения этапа Кубка мира по биатлону в России. Как писали Dni.Ru, соревнования намеревались бойкотировать спортсмены из Великобритании, Норвегии и Чехии.