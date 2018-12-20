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В Кремле вручили народный "Оскар"

Балет Аллы Духовой «Тодес». Фото: пресс-служба
В пятницу, 14 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоялась 21-я церемония награждения победителей Национальной премии "Марка № 1 в России 2018". За любимых производителей товаров и услуг проголосовали миллионы россиян по всей стране от Калининграда до Владивостока. И вот победители получили заслуженную награду.
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Церемония награждения была проникнута новогодним настроением. Одним из первых вышел на сцену народный артист России Филипп Киркоров, который, кстати, сам стал победителем премии в номинации "Лучший исполнитель". Его клип "Цвет настроения синий" стал лидером по количеству просмотров в Рунете.

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Дан старт ежегодной премии доверия потребителей "Марка №1 в России-2018"

Филипп поздравил всех зрителей с наступающим Новым годом и сказал, что этот год стал для него особенным: – Я понял, что после пятидесяти жизнь только начинается и приобретает новые радостные краски!

В праздничном шоу, посвященном награждению победителей "Марки № 1", приняли участие звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Альбина Джанабаева, Родион Газманов, Зара, Жасмин, Юлия Савичева, Султан Ураган, Виктор Дорин, балет "Тодес", группа "Земляне" и многие другие. Ведущие вечера Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков также исполнили свои лучшие хиты. Неудивительно, что зрители не смогли усидеть на месте. Артисты же не только выступали, но и вручали награды победителям премии. А они, в свою очередь, делились секретами успеха.

Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук. Фото: пресс-служба

– Эта награда для нас особенно ценна тем, что она является признанием самих потребителей, – поделился с журналистами управляющий директор подразделения потребительских товаров Johnson & Johnson Россия, Украина и СНГ Вальтер Гейгер. – И мы уверены в том, что наш препарат – Гексорал® – по праву назван спреем для лечения боли в горле №1. За последние 12 месяцев мы представили в России порядка десяти новых продуктов и в 2019 году обязательно продолжим представлять новинки, помогающие сохранять здоровье взрослых и детей. Так, одним из самых главных событий следующего года станет выход полностью обновленного портфеля косметических средств Johnson's® Baby.

Филипп Киркоров, Управляющий директор подразделения потребительских товаров Johnson & Johnson Россия, Украина и СНГ Вальтер Гейгер, Менеджер по корпоративным коммуникациям Johnson & Johnson Наталья Павлова. Фото: пресс-служба

Самой народной газетой страны в 2018 году была признана "Комсомольская правда". Первый заместитель генерального директора "КП" Владислав Гемст считает, что награда вполне заслуженна.

– Разумеется, мы рассчитывали на нее. Ежемесячная аудитория "Комсомолки" составляет 35 миллионов человек. "Комсомольская правда" – крупнейшая газета в стране. Радио "Комсомольская правда" слушают по всей России, а портал kp.ru – один из лидеров русскоязычного интернета. Мы понимали, что наши читатели и слушатели проголосуют за нас, и это произошло! – Сегодня "Комсомолка" – газета номер один, – не без гордости сказал Владислав Гемст. – Могу обещать нашей аудитории, что и в дальнейшем ни один из важных информационных поводов мы не упустим!

SOPRANO, Первый заместитель генерального директора Издательского дома "Комсомольская правда" Владислав Гемст. Фото: пресс-служба

Самой популярной сетью фитнес-клубов была признана С.С.С.Р. – Сеть Спортивных Сооружений России. Сеть активно развивается: за пять лет удалось открыть 30 новых клубов. В С.С.С.Р. можно не только регулярно заниматься, но и приходить на мастер-классы, которые дают известные спортсмены и хореографы.

– Динамика нашего роста выше, чем у конкурентов, – утверждает генеральный директор Сети Спортивных Сооружений России Сергей Савинов. – У нас есть клубы в Москве и области, в Самаре, Дзержинске и Обнинске. И совершенно точно, останавливаться на этом мы не собираемся. Победа в "Марке № 1 в России" очень важна именно тем, что мы получили признание не только в среде профессионалов фитнес-индустрии, но и среди наших клиентов.

По словам Сергея Савинова, один из секретов успеха бренда – демократичная цена, за которую любой может получить максимально комфортный сервис, разнообразный ряд фитнес-услуг и, конечно же, неограниченное посещение тренажерного зала, бассейна и банного комплекса.

Тамара Гвердцители. Фото: пресс-служба

Впереди – Новый год, а значит многие из нас отправятся за город отдохнуть. Пансионаты, отели и дома отдыха сейчас особенно активно соревнуются за клиентов, но побеждает тот, кто предложит лучшее соотношение "цена-качество". Премию "Марка № 1 в России" в этом году получил подмосковный отель "Мистраль".

– Да, конкуренция в Подмосковье – высочайшая, но мы стали первым, потому что умеем уделить внимание каждому гостю, – рассказала PR-директор отеля "Мистраль" Светлана Петреченко. – У нас всего 112 номеров, мы можем принять не так много посетителей и без внимания не остается никто! Нас любят, к нам возвращаются снова и снова.

Этой зимой "Мистраль" порадует гостей не только великолепным сервисом, но и возможностью отлично провести время на свежем воздухе: открывается трасса для тюбинга, будет лыжня, а затем и каток. Летом же – а отель расположен на Истре – откроется вейк-парк, где будет можно кататься на водных лыжах.

– Мы хотим, чтобы к нам чаще приезжали и на разного рода семинары, – рассказала Светлана Петреченко. – У нас уже есть конференц-зал на 200 человек. Но в наших планах – построить еще один, побольше, с самым современным оборудованием.

Генеральный директор Группы компаний

Самой "народной" маркой среди молочных продуктов россияне признали бренд "Вкуснотеево" от компании "Молвест". По мнению проголосовавших, "Вкуснотеево" предлагает лучшее сливочное масло, молочные и кисломолочные продукты.

– Для нас получение этой премии – лучшая награда, – заявил генеральный директор группы компаний "Молвест" Анатолий Лосев. – Это важнейшая награда для всего нашего коллектива! Вместе с тем, как пояснил Анатолий Николаевич, особым сюрпризом победа не стала.

– Мы действительно делаем лучшее масло. Потому что используем только собственное молоко и производим продукт из самых свежих сливок. Технологии и оборудование, которые мы используем, – тоже одни из лучших, – сказал Анатолий Лосев. – Наша главная задача при производстве – лишь сохранить вкус продукта. Группа компаний "Молвест" постоянно выходит на рынок с новыми предложениями. В этом году, например, особой популярностью пользовался йогурт "Вкуснотеево" "семейного" формата в упаковке 750 граммов. Были популярны и йогурты с овощами, а это – уникальный для российского рынка продукт.

Покупателям они так понравились, что уже есть запрос на новые вкусы. – У нас обширные планы на 2019 год, – добавил Анатолий Лосев. – Мы, например, заканчиваем модернизацию сырного завода в Воронежской области. Планируем увеличить выпуск продукции на 3000 тонн. Появится у нас и завод по переработке подсырной сыворотки, который будет

производить концентрат сывороточного белка, который используется для производства спортивного питания. – Словом, получение премии доверия потребителей для нас – это один из стимулов к дальнейшему развитию, – резюмировал Анатолий Лосев.

Юлия Савичева, Олег Шаумаров, Коммерческий директор

Еще один народный продукт – жареные упакованные семечки подсолнечника. Предложений на рынке очень много, а премию "Марка №1" получила компания "Смарт" – за семечки качественной обжарки "ДЖИНН". Почему они пользуются такой популярностью? Потому что уникальны: семечки "ДЖИНН" выращены на российских полях, промыты проточной водой и обжарены воздухом. Это значит, что они вкусные и ароматные, не пачкают руки и масляных следов не оставляют. Производитель не использует в своем производстве никаких ароматизаторов, консервантов и химических добавок.

– Наши семечки – это по-настоящему натуральный и полезный продукт, поэтому нам и доверяют десятки миллионов потребителей, – пояснил коммерческий директор компании "Смарт" Максим Чванов. – А победа в общенациональном конкурсе для нас – это прежде всего победа компании, которая в непростых условиях для российского бизнеса смогла вырасти от небольшого производства в лидера рынка в своей нише и главное – сумела создать и развить любимый миллионами россиян бренд – семечки качественной обжарки "ДЖИНН".

Как пояснил Максим Анатольевич, для производства семечек "ДЖИНН" используется подсолнечник собственной селекции, выращенный в Краснодарском крае. Огромное внимание компания "Смарт" уделяет технологиям заготовки, хранения, обработки сырья и упаковки готовой продукции.

– Нами взяты на вооружение лучшие европейские и американские технологии, самые современные и передовые из тех, что сейчас есть на рынке производства продуктов питания. Мы – технологические лидеры отрасли, – пояснил Максим Чванов.

В 2019 году компания планирует расширить ассортимент и активнее заняться экспортом.

Безопасность – прежде всего. Компанией, которая надежно защищает наши автомобили, жители России признали Научно-производственное объединение "СтарЛайн". Оно разрабатывает и производит лучшее охранно-телематическое оборудование, которое надежно защищает автотранспорт на территории России, стран Содружества и еще 58 странах мира. Уже более 15 лет НПО "СтарЛайн" является лидером рынка автобезопасности.

– По сути, мы создаем в России целую отрасль. Наш главный секрет успеха в том, что мы думаем о наших любимых автовладельцах, угадываем и предвосхищаем их потребности, расширяем функционал нашего оборудования, заботимся о его высоком качестве и компетентной установке, обеспечиваем техническую поддержку наших пользователей, предоставляем людям финансовые гарантии надежности защиты StarLine, – утверждает исполнительный директор "СтарЛайн" Елизавета Нарбут. – Сегодня 16 миллионов автовладельцев уверены в том, что найдут свои автомобили там, где их припарковали. Им доступны умные решения для комфорта, бесплатные мониторинг и онлайн-диагностика, экономия в ведущих страховых компаниях. И все это – благодаря оборудованию StarLine.

Альбина Джанабаева, Основатель и президент B&B Family company Александр Балаховский. Фото: пресс-служба

Безопасность – это еще и чистота. Сегодня, в 21 веке, мы не можем представить жизнь без моющих и чистящих средств. Несмотря на схожесть заявленных производителями характеристик аналогичной продукции, их эффективность может значительно различаться.

Премию "Марка №1 в России" в этом году получила компания B&B Family company, которая уже много лет радует потребителей высокоэффективной и безопасной продукцией. – Наш главный "хит" – это жироудалитель Unicum, который способен справиться даже с самыми стойкими загрязнениями, – пояснил основатель и президент компании Александр Балаховский. – В этом году мы очень хорошо продвинулись в территориальной представленности, объемах и узнаваемости ТМ UNICUM. Мы уже четыре года успешно занимаемся импортозамещением и достигли в этом деле серьезных успехов!

– Получение премии дает нашей компании сильный импульс для ещё более эффективной работы и дополнительный стимул к дальнейшему развитию, – сказал Александр Балаховский. – В это непростое время мы смогли не только выжить, но и активно развиваться, внедрять новые технологии и производить уникальные продукты. Программа импортозамещения и социальная ответственность позволяют нашей компании заменять импортные аналоги, предлагая российскому покупателю качественные и эффективные продукты по доступным ценам. Вся продукция B&B Family company изготавливается в полном соответствии с требованиями российского законодательства, а контроль качества осуществляется на каждом производственном этапе.

– Еда – это удовольствие, а цель компания B&B Family company – сделать удовольствием еще и уборку после еды. А это возможно только в одном случае, если время и силы, затраченные на этот процесс, будут минимальными, а от грязи не останется и следа, – обозначил свое кредо Александр Балаховский.

-Григорий Лепс. Фото: пресс-служба

Победителем в номинации "Социально-культурное событие года" стал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Премию получил заместитель руководителя-исполнительный секретарь Дирекции Фестиваля "Спасская башня" Владимир Доронкин.

– Если честно, награда для нас стала неожиданностью, – признался Владимир Доронкин. – Я был уверен раньше, что "Марка № 1" – это сугубо история про потребление товаров. А потом понял – нет, все логично. Ведь наш фестиваль мы устраиваем для зрителей! Мы открываем России мир, а миру – Россию. И никакие санкции не могут этому помешать! Для нас главное, что Фестиваль "Спасская башня" ценят люди – простые зрители. И эта награда тому живое свидетельство.

Какой же Новый год без салюта? Лучшей компанией из тех, кто предлагает потребителю пиротехнику, по итогам голосования, стала Русалют.ру. Это неудивительно, ведь уже более десяти лет компания производит и продает по всей стране качественные и безопасные пиротехнические изделия. – Всю нашу продукцию производят те, кто, собственно фейерверки и придумал – китайцы. Но под нашим строгим надзором, – уточнил директор компании по развитию Даниил Данилов. – Мы соответствуем всем российским и европейским стандартам качества. Перед тем, как попасть к потребителю, наша продукция проходит семь проверок! Поэтому она гарантировано безопасна, если, конечно, внимательно прочитать, а потом четко исполнять инструкцию.

– Каждый производитель пиротехники в Китае имеет свою "фишку" – пиротехнический эффект, который ему лучше всего удается. И именно это мы учитываем при размещении заказов – рассказал Даниил Данилов. – Поэтому наша продукция и пользуется такой популярностью…

Завершило концерт выступление лауреата премии "Марка № 1 в России" Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (начальник оркестра и главный дирижер – Заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин).

Также организаторы премии порадовали зрителей новогодними подарками от марок, которые были разыграны в Гербовом фойе ГКД. Более 400 гостей стали счастливыми обладателями. В общем, удовольствие от праздника получили все участники.

Встретимся через год – 14 декабря 2019 года!

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