Дан старт ежегодной премии доверия потребителей "Марка №1 в России-2018"
Как обычно, в первый месяц осени в сети интернет стартует открытое общенациональное голосование потребителей "Народная марка". Методика определения любимых марок проста – это подсчет голосов.
Рэнкинг НАРОДНАЯ МАРКА® определяет бренды, обладающие наибольшей спонтанной известностью и формирующие у покупателей мнение о себе, как о ЛУЧШИХ. В этом году "Марка №1" будет проходить по следующему графику:
Общенациональное голосование:
Блок "Услуги и сервис" – 24 сентября – 1 октября 2018
Блок "Продовольственные товары" – 2 – 8 октября 2018
Блок "Непродовольственные товары"– 9 – 15 октября 2018
Блок "Медицинские препараты" – 16 – 22 октября 2018
Объявление результатов 31 октября.
Торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце – 14 декабря 2018.
Следите за анонсами, в которых будет опубликован список общенациональных изданий и сайтов в сети Интернет, где можно будет отдать свой голос за любимую марку и помочь ей получить почетный титул ЛУЧШЕЙ МАРКИ В РОССИИ.
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