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Просрочка случается и у тех, у кого есть деньги: дело в дате платежа

Просрочка случается и у тех, у кого есть деньги: дело в дате платежа

В графике погашения дата платежа выглядит служебной строкой – вроде номера страницы. На деле это существенное условие договора потребительского кредита: количество, размер и периодичность платежей закон относит к индивидуальным условиям, которые стороны согласовывают при подписании.

Банк не назначает дату по собственному усмотрению и не переносит её в одностороннем порядке. Из этой точки растёт всё остальное – и то, каким моментом обязательство считается исполненным, и то, с какого дня начинается просрочка.

Условия банков удобно смотреть на одной витрине (https://yandex.ru/finance/credit).

Что именно закреплено в договоре

Раз сроки платежей входят в обязательные индивидуальные условия, дата защищена так же, как сумма долга и проценты. Менять её допустимо только тем же путём, каким она появилась – соглашением сторон. Поэтому раздел о количестве, размере и периодичности платежей заслуживает внимательного чтения ещё до подписания: именно здесь зафиксировано, когда платёж признаётся внесённым вовремя. На этом же этапе полезно сравнить кредиты по графикам погашения, не сводя выбор к одной цене заимствования.

Почему «я же отправил» не аргумент

Значение имеет момент зачисления средств, а не момент их отправки: разные способы доводят деньги до счёта с разной скоростью. Закон обязывает кредитора обеспечить бесплатный способ исполнения обязательств, а перечень доступных способов приводится в индивидуальных условиях договора. Логика простая: заёмщик выбирает из перечня тот способ, при котором деньги успевают зачислиться к зафиксированной дате.

Если же средства отправили впритык, то велик риск, что вовремя деньги не дойдут, и ваша кредитная история украсится просрочкой платежа. Выход один: платить заблаговременно.

Во что обходится опоздание

При нарушении сроков возврата основной суммы или уплаты процентов кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы вместе с причитающимися процентами и/или расторжения договора, установив для этого разумный срок. Под вопросом оказывается весь кредит целиком, вплоть до требования вернуть его досрочно, – поэтому дисциплина в вопросе сроков весит больше, чем принято думать.

Когда будете планировать заём, выбирайте удобную для вас дату погашения. Ошибка в этом вопросе превратит самый выгодный кредит в неподъёмный штраф.

Интересно, что выбирая заём, люди дотошно изучают ставки по кредитам в разных банках, вычитывают каждую строку про цену – а на дату, с которой предстоит жить весь срок, внимания не обращают.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной финансовой рекомендацией.

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