Лауреатов премии Марка №1 в России наградят в Кремле
На сцене Государственного Кремлевского дворца выступят Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Soprano Марк Тишман, Натали, "Бурановские бабушки", группа "Кватро", Юлия Савичева, Родион Газманов, Согдиана, ”Atik&Asti”, Олег Шаумаров, "Земляне", Султан Ураган, Балет Аллы Духовой "Тодес", Барабанное шоу "Vasiliev Groove, Виктор Дорин, "Мороз Шоу" и многие другие.
Декабрь – пора предновогоднего ажиотажа и праздничного настроения, все загадывают желания, думают о подарках близким, готовят новогодние сюрпризы друзьям.
Награждение лауреатов премии МАРКА №1 в России в Государственном Кремлевском Дворце прекрасно впишется в эту атмосферу праздника. Гостей предновогоднего шоу ждут многочисленные сюрпризы, сувениры и конкурсы от признанных народным голосованием МАРОК № 1 В РОССИИ.
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МАРКА №1 в РОССИИ – одна из наиболее значимых российских наград в области построения брендов, вручается с 1998 года. Присуждается на основе мнения покупателей о бренде в национальном масштабе.
Рейтинг выявляет бренды, обладающие наибольшей спонтанной известностью и сформировавшие у покупателей мнение о себе как о лучших. Воспринимаемое качество является ключевым показателем капитала бренда и единственной ассоциацией, которая влияет на доходность акций и финансовые показатели.
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