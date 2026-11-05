В Третьяковской галерее открылась выставка "Природа фотографии"

Около 130 произведений более 30 авторов показывают, как менялся взгляд фотографов на природу с конца XIX века до наших дней.

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку пейзажной фотографии, объединившую около 130 произведений более 30 авторов. Многие из работ демонстрируются впервые. Хронологические рамки экспозиции охватывают период с конца XIX века до наших дней. Помимо произведений из собрания Галереи, зрители увидят работы победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE — проекта, который призван объединить современных любителей и профессионалов фотографии, в том числе пейзажной.

Выставка прослеживает эволюцию фотографического интереса к русской природе — от первых опытов, ориентированных на традиции живописи, до современных художественных практик. Проект показывает, как фотография постепенно выработала собственный художественный язык и стала самостоятельным способом осмысления пейзажа.

От первых опытов к художественным экспериментам

Самые ранние произведения экспозиции — работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. Они отражают стремление решать традиционные художественные задачи средствами нового искусства. В XX веке фотография все чаще становится пространством для художественного эксперимента. Представленные на выставке пикториализм Николая Андреева и конструктивизм Александра Родченко демонстрируют два разных подхода к изображению пейзажа. Андреев использовал мягкорисующие объективы и специальные техники печати, стремясь уйти от точной фиксации реальности. Для Родченко природный мотив становился поводом для экспериментов с композицией и ракурсом. В обоих случаях пейзаж выступал не только объектом съемки, но и пространством художественного поиска и работы со зрительским восприятием.

Выставка «Природа фотографии» раскрывает разнообразие подходов к изображению пейзажа. На фотографиях архитектуры Подмосковья Вадима Ковригина природа формально остается второстепенным героем, однако не воспринимается как фон и нередко играет ключевую роль в кадре. Работы Анатолия Ерина, созданные во время экспедиции на Валаам, посвященной пленэрной географии Ивана Шишкина, носят характер документального исследования. Николай Кулебякин соединял панорамный видовой пейзаж с живыми натурными впечатлениями, находя поэзию в созерцании природы.

Фотография и современное искусство

Отдельное место в экспозиции занимает фотография как средство фиксации художественных практик. На выставке представлены снимки перформансов группы «Коллективные действия», экспериментов с «артефактами» Франциско Инфанте и произведений лэнд-арта Николая Полисского.

Объединив произведения разных эпох и художественных направлений, выставка показывает, что фотография на протяжении всей своей истории развивалась как в русле документального освоения реальности, так и как самостоятельное художественное высказывание. Именно это многообразие подходов к изображению природы и возможностей фотографического искусства раскрывает проект «Природа фотографии».

Выставка проходит с 3 ноября 2026 года по 28 марта 2027 года. Адрес: Крымский Вал, 10, зал 82. Куратор — Никита Ерофеев.