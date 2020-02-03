"Расходятся, расползаются": известный ученый бьет тревогу из-за Крымского моста

В научном сообществе не утихают разговоры о том, что строить переправу в Керченском проливе не стоило. Регион сейсмоопасен, поэтому рассчитывать на устойчивость конструкций Крымского моста не стоит, полагает российский гидролог Юрий Медовар.



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