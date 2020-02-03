"Расходятся, расползаются": известный ученый бьет тревогу из-за Крымского моста

В советские времена были разработки, но тогда переправу
решили не строить, отметил эксперт. По его словам, проектировщики и инженеры
учитывали серьезность сейсмической опасности.
В беседе с порталом "Царьград", ученый рассказал о еще одном факторе риска, о котором ранее не упоминал в беседах с представителями СМИ. Речь идет о некоем расползании Таманского и Керченского полуостровов, между которыми расположен Крымский мост.
По его словам, они "разъезжаются, как пружина". "Сейчас происходит, грубо сказать, разжатие, расход – разъезжаются два полуострова, Таманский и Керченский", – рассказал ученый.
Медовар заявил, что сейчас движение идет в одну сторону, потом, словно пружина, оно пойдет вспять. "Произойдет сжатие, и там все накроется, произойдет подъем, и на этом – финита ля комедия", – предостерег ученый.
Подобные геологические процессы стоило просчитывать заранее, подчеркнул Медовар. "Сегодня полуострова расходятся, расползаются. Но они же не могут расползаться до бесконечности", – добавил он.
Стоит отметить, что Медовар предсказывает разрушение переправы уже пять лет. Однако его прогнозы оказались неверными. Тем не менее, ученый стал популярен в украинских СМИ, которые бросились к нему за комментариями.
Напомним, что 23 декабря состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста. Сейчас поезда ходят по двум маршрутам: из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь.
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