Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными

После окончания строительства Крымского моста жителям полуострова обещали снижение цен на продукты. В декабре прошлого года по переправе пустили поезда. Однако инфляция не только не остановилась, но и пошла вверх еще большими темпами, сообщают журналисты.

прочитано 1134 раза Цены на продукты после запуска Крымского моста взлетели, а вода, ранее поступавшая с территории Украины, оказалась в дефиците. Об этом пишет украинский портал "Апостроф".

ПО ТЕМЕ "Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту Будут бомбить? Американцы направили авиацию к Крымскому мосту Крымский мост Как отмечают журналисты, буханка хлеба в среднем стоит 25 рублей, говядина – около 500 рублей. Издание приводит слова фермера из Джанкойского района. Мужчина пожаловался на рост цен на промышленные товары, корм для скота и стройматериалы. "Говядины же мало, поэтому она в цене полезла вверх", – цитируют его украинские журналисты. После начала строительства Крымского моста ситуация на полуострове сильно изменилась. Киев ввел водную блокаду, что создало серьезные проблемы для земледелия. Беспокойство местных жителей вызывают и капризы погоды, сообщают украинские журналисты. В этом году зима выдалась сухой, снега почти нет. Из-за этого урожай озимых может оказаться скудным, что спровоцирует дальнейший рост цен на продукты. Руководство полуострова признает проблемы с инфляцией. В августе глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом Владимиром Путиным признал: несмотря на открытие Крымского моста, остановить рост цен не удается. Строительство переправы через Керченский пролив завершили в конце прошлого года. 23 декабря началось железнодорожное сообщение через Крымский мост.

Федор Лопырев 29 января 2020, 13:30 Автор: