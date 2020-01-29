Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными

Цены на продукты после запуска Крымского моста взлетели, а
вода, ранее поступавшая с территории Украины, оказалась в дефиците. Об этом
пишет украинский портал "Апостроф".
Как отмечают журналисты, буханка хлеба в среднем стоит 25 рублей, говядина – около 500 рублей. Издание приводит слова фермера из Джанкойского района.
Мужчина пожаловался на рост цен на промышленные товары, корм для скота и стройматериалы. "Говядины же мало, поэтому она в цене полезла вверх", – цитируют его украинские журналисты.
После начала строительства Крымского моста ситуация на полуострове сильно изменилась. Киев ввел водную блокаду, что создало серьезные проблемы для земледелия.
Беспокойство местных жителей вызывают и капризы погоды, сообщают украинские журналисты. В этом году зима выдалась сухой, снега почти нет. Из-за этого урожай озимых может оказаться скудным, что спровоцирует дальнейший рост цен на продукты.
Руководство полуострова признает проблемы с инфляцией. В августе глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом Владимиром Путиным признал: несмотря на открытие Крымского моста, остановить рост цен не удается.
Строительство переправы через Керченский пролив завершили в конце прошлого года. 23 декабря началось железнодорожное сообщение через Крымский мост.
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